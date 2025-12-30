CAF buru duen partzuergoak Napoliko metroaren 10. linearako proiektuaren esleipena lortu du, 630 milioiren truke
Metroak gidatzeko sistema automatikoa duen bere lehen proiektua da.
Napoliko metroaren 10. linea berriaren 2. loteko proiektu integrala gauzatuko du CAFek zuzendutako RTI partzuergoak. EAV Italiako Campania eskualdeko garraio-operadoreak esleitu du egitasmoa, eta metroaren sistema automatikoaren diseinua eta ezarpena barne hartzen ditu. Euskal enpresarekin batera, honakoek osatzen dute partzuergoa: AET, Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie, Mer Mec STE eta Leonardo.
Kontratuaren guztizko balioa, aurreikusitako aukera guztiekin, 630 milioi eurotik gorakoa izan daiteke. Esleitutako hasierako oinarrizko faseak 259 milioi euroko balioa du, egoitza Beasainen (Gipuzkoa) duen konpainiak jakinarazi duenez.
2. lotearen irismen osoak honako hauek hartzen ditu barne: CBTC/ATO GoA4 seinaleztapen-sistema, azpiestazio elektrikoak, katenaria, datu-sareak, telekomunikazioak, nasa-ateak eta Kontrol Operatiboko Zentroa, % 100 automatikoak diren tren-flota berriaren hornidura, biltegi berrietarako lantegi-ekipoak eta horien mantentze integrala.
CAFen INNEO plataforman oinarritutako metro-unitate horiek edukiera handiko hiru kotxek osatuko dituzte, eta barne- eta kanpo-diseinu "moderno eta berritzailea" izango dute.
Enpresak adierazi duenez, kontratua " beste mugarri bat" da bere historian; izan ere, mugikortasun-proiektu integral gisa duen garrantziaz gain, "trenbide-seinaleen segmentuan konpainiak etengabe egindako apustuaren adierazgarria" da.
