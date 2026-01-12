ERTZAINTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

ErNEk segurtasunean immobilismoa dagoela eta 2026a herritarrentzat arriskutsua izango dela ohartarazi du

Sindikatuak inbertsio falta, bitarteko zaharkituak eta Ertzaintzan langile saturatuak daudela salatu du.
La celebración del partido de fútbol de la Champions League entre el Athletic Club y el PSG provocará a partir de las 17:00 horas cortes de tráfico en el entorno de San Mamés, Puente Euskalduna y Sagrado Corazón. Se espera que alrededor de 2500 aficionados franceses acudan a Bilbao con entrada para disfrutar del encuentro.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Segurtasun Sailak ordena publikoaren arloan duen “immobilismo larria” salatu du Ertzaintzaren ErNE sindikatuak. Haren ustez, egoera horrek “arriskua dakarkie herritarrei”. Sindikatuak Sailari aurpegiratu dio ez dagoela benetako inbertsiorik, plangintza eraginkorrik eta segurtasuna bermatzeko ardura duten profesionalekiko errespetu handiagorik.

ErNEren arabera, "bistakoa da" Ertzaintzak “zaharkitutako” materialarekin egiten duela lan, hala nola 25 urtean baino gehiagoan zerbitzua eman duten furgoneta eta ezkutuekin, matxuratutako edo erabili ezin diren jaurtigailuekin, eta horri aparteko ordu gehiegi egin behar dituen gainkargatutako plantilla gehitu behar zaio. Horrek guztiak, azpimarratu dutenez, modu larrian mugatzen du ordena publikoko gertakarien aurrean jarduteko gaitasuna.

Sindikatuak deitoratu du istilu bakoitzaren ondoren benetako hobekuntzarik ekartzen ez duten konpromiso publikoen eskema bera errepikatzen dela, mezu lasaigarriak zabalduta. Hori dela eta, norabide aldaketa eskatu du, prestakuntza espezializatua indartzeko, baliabide materialak eta azpiegiturak premiaz berritzeko eta aparteko orduen gehiegikeriari amaiera emateko.

Ertzaintza Sindikatuak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Laborarien protesta A-63an Baionan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

A63ak itxita jarraitzen du Baionako tartean nekazarien protestengatik baina auto-ilarak desegiten doaz

Pirinio Atlantikoko Prefeturak jakinarazi duenez, 02:00etan 80 nekazari asindikalek, 60 traktore erabilita, A63 autobidea blokeatu dute Baiona iparraldeko lotunearen parean eta goizetik arazo handiak izan dira  inguruetan. Gainera, Prefeturak Biriatuko muga itxi du 7.500 kilotik gorako kamioientzat bi noranzkoetan. Jaurlaritzak EAEko errepideetatik igarotzeko debekatu die 7.500 kilotik gorako kamioiei Frantzia aldera. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X