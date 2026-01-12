ErNEk segurtasunean immobilismoa dagoela eta 2026a herritarrentzat arriskutsua izango dela ohartarazi du
Segurtasun Sailak ordena publikoaren arloan duen “immobilismo larria” salatu du Ertzaintzaren ErNE sindikatuak. Haren ustez, egoera horrek “arriskua dakarkie herritarrei”. Sindikatuak Sailari aurpegiratu dio ez dagoela benetako inbertsiorik, plangintza eraginkorrik eta segurtasuna bermatzeko ardura duten profesionalekiko errespetu handiagorik.
ErNEren arabera, "bistakoa da" Ertzaintzak “zaharkitutako” materialarekin egiten duela lan, hala nola 25 urtean baino gehiagoan zerbitzua eman duten furgoneta eta ezkutuekin, matxuratutako edo erabili ezin diren jaurtigailuekin, eta horri aparteko ordu gehiegi egin behar dituen gainkargatutako plantilla gehitu behar zaio. Horrek guztiak, azpimarratu dutenez, modu larrian mugatzen du ordena publikoko gertakarien aurrean jarduteko gaitasuna.
Sindikatuak deitoratu du istilu bakoitzaren ondoren benetako hobekuntzarik ekartzen ez duten konpromiso publikoen eskema bera errepikatzen dela, mezu lasaigarriak zabalduta. Hori dela eta, norabide aldaketa eskatu du, prestakuntza espezializatua indartzeko, baliabide materialak eta azpiegiturak premiaz berritzeko eta aparteko orduen gehiegikeriari amaiera emateko.
Zure interesekoa izan daiteke
Ertzaintzak eragotzin egin die nekazariei traktoreekin A-1 autobidean protesta egitea
A-1 autobideko eskuineko erreia hartu nahi zuten Done Roman Millan parean (Araiatik gertu), baina Ertzaintzak ez die autobidean sartzen utzi. Oraingoz, ez dago auto-pilaketarik.
Balenciaga ontziolako beharginak gaur itzuliko dira lanera
Abu Dhabi Ports Arabiako taldearen agindupean arituko da aurrerantzean Zumaiako ontziola. Abenduan itxi zuten langileek eta Arabiako taldeak salmenta. Adostutakoaren arabera, soldatak % 5 jaitsiko dizkiete, eta hiru urtez izango dituzte izoztuta.
Kamioi ilara luzeak AP-8 autobidean Biriatun eta N-121-A errepidean, Irunen, A-63 autobidea ireki ostean
Kamioiek eskuineko erreia oztopatzen dute, eta 9 kilometrorainoko kamioi ilarak sortu dira. Halaber, ostiraletik errepide bazterretan eta zerbitzuguneetan pilatutako kamioiak errepidera atera dira eta ilara luzeak sortu dira N-121-A errepidean, Irunera bidean.
Pirinio Atlantikoetako prefektaren debekua gorabehera, laborariek eutsi egin diete datozen orduetako protestei
Jean-Marie Girier prefetak galarazi egin ditu Ipar Euskal Herrian datozen egunetarako deituta zeuden mobilizazioak.Laborariek, baina, "ahal bezain beste" eusteko asmo erakutsi dute, eta esan beharrekoak zuzenean haiei esateko eskatu diote prefektari.
Laborarien protestak ez dira amaitu Ipar Euskal Herrian, eta A-63 errepidea itxita dago oraindik
Sindikaturik gabeko Ultra 63 mugimenduko langileek Mercosurren akordioa eta dermatosi nodularraren kontra akabatze masiboak bertan behera uzteko eskatu dute. Laborariak Pirinio Atlantikoetako prefetarekin bildu dira, eta batzar emankorra izan da, baina protestekin jarraitzea ebatzi dute.
Eusko Jaurlaritzak uste du Mercosurrekiko akordioa "aukera argia" dela euskal industriarentzat
Muga-zergak pixkanaka kentzeak euskal enpresei kostuak "nabarmen" murriztea ekarriko diela azpimarratu du.
Akordioa Mercosurrekin: zer da eta nola eragingo dio Europari?
Europa osoko nekazariek asteak daramatzate protestan, besteak beste, EBk Mercosurrekin lortu duen eta herrialde kideek onartu duten akordioagatik. Itun ekonomiko honek Hego Amerika eta Europaren arteko merkataritza arautuko du, eta sektore batzuei mesede egiten die eta beste batzuei kalte egin diezaieke.
EBren eta Mercosurren arteko akordioak "eragin larria" duela ohartarazi dute ENBA eta UAGN abeltzaintza elkarteek
"Brasildik edo Argentinatik datorren okela merkaturatzea ahalbidetuko duen agertoki baten" ondorioen aurrean ohartarazi du erakundeak; euskal ustiategi batek dituen "ekoizpen-kostuen oso azpitik" finkatzen baitu prezioa.
A63ak itxita jarraitzen du Baionako tartean nekazarien protestengatik baina auto-ilarak desegiten doaz
Pirinio Atlantikoko Prefeturak jakinarazi duenez, 02:00etan 80 nekazari asindikalek, 60 traktore erabilita, A63 autobidea blokeatu dute Baiona iparraldeko lotunearen parean eta goizetik arazo handiak izan dira inguruetan. Gainera, Prefeturak Biriatuko muga itxi du 7.500 kilotik gorako kamioientzat bi noranzkoetan. Jaurlaritzak EAEko errepideetatik igarotzeko debekatu die 7.500 kilotik gorako kamioiei Frantzia aldera.