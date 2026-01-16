AZOKAK
Gorde
Elgoibarko Merkatu Plazak ateak itxi ditu

Ateak itxi ditu Elgoibarko Merkatu Plazak. Amaiaren fruta-denda da azken egunera arte zabalik egon dena.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Amaia Mendikuteren fruta-dendak soilik eutsi dio zabalik azken egunera arte. Hunkituta eta eskertuta esan dio agur lantoki izan duen postuari. Orain, osasun-zentro berria eraikiko dute espazio horretan.

Elgoibar Ekonomia

VITORIA, 15/01/2026.- El Sindicato Médico de Euskadi ha convocado este jueves una concentración en Vitoria con motivo de la huelga de facultativos para protestar contra el estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad y para exigir una regulación específica para este colectivo. EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ministerioak eta medikuek ez dituzte jarrerak hurbildu, eta mobilizatzen jarraituko dute 

Bigarren egunez jarraian, Osakidetzako medikuek greba egin dute estatutu propio baten alde. Mobilizazio ugari egin dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren arabera, arratsaldeko txandaren jarraipena % 8,2koa izan da, behin behineko datuen arabera; goizekoan, aldiz, % 20,67koa. Medikuek protestekin jarraitzeko asmoa agertu dute, Osasun Ministerioak medikuentzat propio sortutako estatutu markoa onartu arte; ez dute baztertzen greba mugagabea egiteko aukera. 

ELA registra huelga el día 20 en centros de iniciativa social
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

ELAk gizarte-ekimeneko ikastetxeetako langileen greba erregistratu du, eta jarrera aldatzeko eskatu dio Kristau Eskolen zuzendari berriari

Miren Zubizarreta ELAren Hezkuntzako arduradunak gogorarazi du 2024ko otsaileko akordioa 14 eguneko greba egin ondoren iritsi zela, eta, gaur egun, akordio horretan sinatu ziren "eduki garrantzitsuetako" batzuk "patronala ez da betetzen ari". Zubizarretaren ustez, patronala prozesu honetan "fede txarrez eta arduragabekeriaz" jokatzen dabil.

Gehiago ikusi
