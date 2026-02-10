Cebeken ustez, greba mugagabea "ez da irtenbidea" eta Tubos Reunidosentzat "akabera" izango litzateke
Cebekeko presidente Guillermo Bucesek gogorarazi duenez, Bizkaiko patronalak ohartarazi zuen enpresa horrek "bere ekoizpenaren zati oso handi bat Amerikako merkatura bideratuta duela, % 45 edo % 50 inguru", eta "merkatu hori, % 50eko muga-zerga ezartzeagatik, bat-batean desagertzen bazaizu, zure bideragarritasuna kolokan jartzen duen arazo larri bat duzu".
LABek greba deitu du EAEko eskola publikoetako jantokietan otsailaren 24, 25 eta 26an
Sindikatuak salatu duenez, hitzarmena blokeatuta dago, dagoeneko itundutako soldata-igoerak ez dira ordaindu, eta ratioetan, funtzioetan eta lanaldietan ez da aurrerapausorik eman. Egoera hori jasanezina da sindikatuaren arabera, eta zerbitzuaren kalitateari zuzenean eragiten dio.
Tubos Reunidoseko langileek batzarra egingo dute arratsaldean, hurrengo zer pauso eman erabakitzeko
Goizean langileen batzordea osatzen duten ordezkariek bilera egingo dute, arratsaldeko batzarra prestatzeko. Zuzendaritzak 301 langile kaleratzeko (274 Amurrion eta 27 Trapagaranen) eta Amurrioko altzairutegia ixteko asmoa agertu die langileei.
Trenbideen sektorean gutxiengoa duten sindikatuek grebari eutsi diote eta gutxieneko zerbitzuak mantentzen dira
CGT, SF-Intersindical eta Alferro sindikatuek asteazkenera arte eutsi diote grebari. Semaf, CCOO eta UGT sindikatu nagusiek, bere aldetik, greba deialdia bertan behera utzi dute Garraio Ministerioarekin segurtasunean inbertsio handiak egiteko akordioa sinatu ondoren.
Erakundeek kezka azaldu dute Tubos Reunidosen egoerarekin eta etorkizuneko proiektua galdegin
Besteak beste, Mikel Jauregi eta Mikel Torres sailburuak, Jaurlaritzaren izenean; Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak, Ainara Basurko Bizkaiko Sustapen Ekonomikorako foru diputatuak eta Amurrioko alkateak erantzun diote zuzendaritzaren proposamenari.
Sindikatuen ustez, "kolpe gogorra" izan da Tubos Reunidosek proposatutako LEEa, eta azpimarratu dute grebaren jarraipena "erabatekoa" izan dela
Langileen batzordearen presidente Andres Garciaren iritziz, "itxiera itxura duen espedientea" proposatu diete. Astearte honetan langileen batzarra egingo dutela iragarri du, hurrengo egunei begira "hartu beharreko erabakiei" buruz hitz egiteko.
Mikel Jauregi sailburuak inbertsio publiko-pribatuaren alde egin du Tubos Reunidosen iraupena bermatzeko
Enpresak daukan zorrarekin kezkatuta agertu da Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua. Halaber, azpimarratu du enpresaren iraupena bermatu ahal izateko zorra berregituratu egin behar dela.
Sindikatu nagusiek bertan behera utzi dute biharko deitutako tren greba
Deialdiak enpresa publiko eta pribatuetako 34.000 langileri eragiten zien, eta bertan behera geratu da, elkarrizketan zer aurrerapauso emango den zain.
Tubos Reunidosek Amurrioko eta Trapagaraneko lantegietako 301 langile kaleratzea proposatu du
Enpresak bideragarritasun-plan bat aurkeztu dio langileen batzordeari, tartean Amurrioko altzairugintzaren jarduera etetea, langileak kaleratzea eta zorra berregituratzea barne, industria-proiektuaren jarraipena bermatzeko.