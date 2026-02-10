TUBOS REUNIDOS

Cebeken ustez, greba mugagabea "ez da irtenbidea" eta Tubos Reunidosentzat "akabera" izango litzateke

Guillermo Buces
18:00 - 20:00
Guillermo Buces. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Cebekeko presidente Guillermo Bucesek gogorarazi duenez, Bizkaiko patronalak ohartarazi zuen enpresa horrek "bere ekoizpenaren zati oso handi bat Amerikako merkatura bideratuta duela, % 45 edo % 50 inguru", eta "merkatu hori, % 50eko muga-zerga ezartzeagatik, bat-batean desagertzen bazaizu, zure bideragarritasuna kolokan jartzen duen arazo larri bat duzu".

