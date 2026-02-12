Arabako Foru Aldundia
Ramiro Gonzalez: "Ahal dugun guztia egingo dugu Tubos Reunidosen egoera konpontzeko"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak esan du Aldundia "erabat inplikatuta" dagoela Tubos Reunidosen egoeraren konponbidean, eta azaldu du SEPIri eskatu diola zorraren berregituraketan inplikatzeko eta parte hartzeko. 

Enpresaburuak Araba Arabako Foru Aldundia Ramiro González Ekonomia

Registro Sidenor Basauri
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Israeli altzairua saldu diola eta Sidenorren egindako erregistroa baliogabetzea eskatu du Fiskaltzak

Fiskaltzak Auzitegi Nazionaleko magistratuaren ikerketaren norabidea kritikatu du, gizateriaren aurkako delituak Ministerio Fiskalak edo "tratu bidegabea" jaso duen norbaitek salatuta baino ezin dira jazarri, eta uste du elkarte salatzaileak ez duela baldintza hori betetzen (herri-akusazioa da, eta ez partikularra). Hortik ondorioztatzen da, Fiskalaren ustez, "egindako guztia erabat deuseza da, genozidio, gizateriaren aurkako eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delitu horri dagokionez", eta ikerketa kontrabando-delitura mugatu beharko litzatekeela iritzi dio.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosen egoera onbideratzeko irtenbideak bilatzeko prest dagoela adierazi du

Kongresuan egindako adierazpenetan, Carlos Cuerpo Ekonomia ministroak adierazi du Gobernuak "eskua luzatuta" duela sektore estrategikoetako enpresen bideragarritasuna bultzatzeko neurriak bilatzeko. EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez, ministroak esan du aurretik ere laguntzak jaso izan dituela enpresak: "112 milioi euro kaudimenari laguntzeko funtsaren bidez, 20 milioi euro baino gehiago zortzi finantza-erakundek emanak, ICO abalen lerroari esker, eta ia 10 milioiko laguntzak, industria elektrointentsiboa izateagatik".

