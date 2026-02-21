Protesta ekitaldia
Solaria Zierbena proiektuak Araban "kalte konponezinak" eragin ditzakeela salatu dute

concentración gasteiz
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Kaltetutako udalerrietako ordezkariek, eragile sozialek, sindikatuek eta tokiko agintariek protesta egin dute larunbat honetan Gasteizen, Solaria enpresak bultzatutako Zierbena Solar "makroproiektu fotovoltaikoa irmoki gaitzesteko", Araba Bizirik plataformak jakinarazi duenez.

Energia berriztagarriak Ekonomia Araba

Lehen sektoreko kideek, traktore eta guzti, manifestazioa egin dute larunbat honetan Gasteizen, Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordioaren aurka eta Euskal Herriaren elikadura-subiranotasunaren alde. Araba Bizirik, Ataca, Bionekazaritza eta UAGA elkarteek deitutako protestan, itun horrek elikagaien osasuna eta segurtasuna arriskuan jarriko dituela salatu dute, "Europan debekatuta dauden pestizida, transgeniko eta osasunerako kaltegarriak diren hormonak erabiltzen dituzten multinazionalei ateak are gehiago irekitzen dizkielako".

