Iberdrolak 6.285 milioiko irabazi errekorrak lortu ditu 2025ean, 14.460 milioiko inbertsioek bultzatuta
Jakinarazitako ustiapeneko emaitza gordina (Ebitda) 16.592,4 milioi eurokoa izan zen, aurreko urtean baino % 1,5 apalagoa. Erresuma Batuan kontagailu adimendunak saltzeagatiko gainbalioa eta 2024an Mexikon egindako negozioarenak eta Estatu Batuetan igarotako kostuen aintzatespena kenduta, 2025eko Ebitda doitua 15.684,4 milioi eurora iritsi zen, 2024an baino % 3,1 altuagoa, sareen negozioan izandako jarduera onari esker.
Iberdrolak 6.285 milioi euroko irabazi errekorrak izan zituen 2025ean, hau da, aurreko ekitaldiko 5.612 milioi euroak baino % 12ko gehiago, ekitaldian zehar egin diren 14.460 milioi euroko inbertsioek bultzatuta, konpainiak jakinarazi duenez.
Erresuma Batuan kontagailu adimendunak saltzeagatiko gainbalioa -379 milioi euro- eta AEBn iraganeko kostuen aintzatespena -389 milioi euro- alde batera utzita, eta kontuan hartuta berriztagarrien 'pipelinean' Sorkuntza Berriztagarriaren eta Bezeroen negozioan doikuntza negatiboak -465 milioi euro- eta Erresuma Batuan 'kapital allowancearen' inpaktua -251 milioi euro-, mozkin garbi doitua 6.231 milioi eurokoa izan zen, % 10,5eko igoera, beraz.
Proiektu berriztagarrien zorroari lotutako 460 milioi eurotik gorako inpakturik gabeko balio doikuntzei dagozkien eta urtearen azken lauhilekoan erregistratu diren kargu horiek gabe, lortutako irabazi garbia 6.749 milioi eurora iritsiko litzateke.
Europako burtsa kapitalizazioko lehen 'utility'-aren negozio zifra 45.546,8 milioi eurora iritsi zen 2025ean, 2024an baino % 1,8 gehiago.
Zehazki, Sareen Ebitda doitua % 21 hazi zen, aktibo arautuen oinarri handiagoari, ENW britainiarraren sendotzeari eta AEBko eta Brasilgo esparru arautzaileen doikuntza positiboei esker, Iberiaren ekarpen handiagoaz gain.
Inbertsioak 14.460 milioi eurokoak izan ziren, tartean Previk Neoenergian zuen % 30,3eko partaidetza eskuratzeko eginikoa, 1.897 milioi euroko zenbatekoarekin.
Inbertsio ahalegin horretatik, bi heren Sareen negoziora bideratu ziren, 8.975 milioi eurora iritsiz (ENW barne), eta aktibo arautuen oinarria % 12 handitu zen, ia 51.000 milioi euroraino.
Bestalde, Berriztagarrien negozioko inbertsioak 5.260 milioi eurokoak izan ziren, eta azken hamabi hilabeteetan 2.700 megawatt (MW) berriztagarri baino gehiago instalatu dira.
