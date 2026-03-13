EKONOMIA
Gestampek 280 lanpostu suntsituko ditu Abadiñoko lantegian datozen bost urteetan

Mercedesen furgoneta elektriko berrirako piezak gutxiago esleitu ondoren aurreikusitako lan-kargaren beherakadaren ondorioz murriztuko dute plantilla. Enpresak borondatezko irteerak eta alternatibak proposatu ditu 2026an txanda-kontratua lortu behar zuen kolektiboarentzat.

Gestamp Abadiño. Foto: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Abadiñoko Gestamp enpresaren plantak 280 langile inguru galtzea aurreikusten du 2030era arte, sindikatuetako iturriek adierazi dutenez, datozen urteetan lan-kargak behera egingo duela aurreikusten baita.

Gaur egun, Bizkaiko fabrikak 700 langile inguru ditu, eta bere jarduera, neurri handi batean, Mercedesen eskaeren mende dago, zentroko ekoizpenaren % 70 baino gehiago baitira.

Murrizketa konpainia alemaniarrak bere Gasteizko lantegian ekoitziko duen furgoneta elektrikoen VAN.EA plataforma berriari lotuta dago. Aipatu iturrien arabera, Mercedesek Gestampen pisua murriztea erabaki du modelo berri horretarako osagaien horniduran.

Gaur egun, Abadiñoko lantegiak VS20 furgonetarako piezak fabrikatzen ditu. Horren ekoizpena 2030ean bukatzea aurreikusten da. Enpresaren kalkuluen arabera, data hori gerturatzen den heinean, lan-karga % 50 inguru murriztu daiteke, eta horrek 250 eta 280 langile arte soberan izatea sortuko luke.

Sindikatuetako iturriek adierazi dutenez, ez da berehalako kaleratzerik aurreikusten, lan-bolumen handia baitago oraindik une honetan. Hala ere, jardueraren murrizketa pixkanaka nabarituko da datozen urteetan, eta bereziki 2028tik 2030era bitartean areagotuko da.

Aldi berean, zuzendaritzak plantillaren doikuntzaren zati bat kudeatzeko neurriak planteatu ditu; besteak beste, borondatezko irteerak, bidegabeko kaleratzearen baliokide diren kalte-ordainekin eta 30.000 eurorekin (gehienez 80.000 euro).

Gainera, alternatiba bat proposatu da 2026an txanda-kontratua lortu behar zuten 18 langilerentzat, soldataren % 90 eta kotizazioaren % 100 bermatuko lukeen formula batekin, erretiro arrunta hartu arte.

Enpresa-batzordearen ustez, proposamen horrek hasierako eskaerei erantzuten die neurri handi batean, eta aukera ematen du eragindako kolektiboarentzako egoera aurten desblokeatzeko, baina ohartarazi du sakoneko arazoak, lan-kargaren galerak eta etorkizunean egon daitekeen kaleratzeak irekita jarraitzen dutela.

Abadiño Ekonomia

X