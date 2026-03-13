Gestampek 280 lanpostu suntsituko ditu Abadiñoko lantegian datozen bost urteetan
Mercedesen furgoneta elektriko berrirako piezak gutxiago esleitu ondoren aurreikusitako lan-kargaren beherakadaren ondorioz murriztuko dute plantilla. Enpresak borondatezko irteerak eta alternatibak proposatu ditu 2026an txanda-kontratua lortu behar zuen kolektiboarentzat.
Abadiñoko Gestamp enpresaren plantak 280 langile inguru galtzea aurreikusten du 2030era arte, sindikatuetako iturriek adierazi dutenez, datozen urteetan lan-kargak behera egingo duela aurreikusten baita.
Gaur egun, Bizkaiko fabrikak 700 langile inguru ditu, eta bere jarduera, neurri handi batean, Mercedesen eskaeren mende dago, zentroko ekoizpenaren % 70 baino gehiago baitira.
Murrizketa konpainia alemaniarrak bere Gasteizko lantegian ekoitziko duen furgoneta elektrikoen VAN.EA plataforma berriari lotuta dago. Aipatu iturrien arabera, Mercedesek Gestampen pisua murriztea erabaki du modelo berri horretarako osagaien horniduran.
Gaur egun, Abadiñoko lantegiak VS20 furgonetarako piezak fabrikatzen ditu. Horren ekoizpena 2030ean bukatzea aurreikusten da. Enpresaren kalkuluen arabera, data hori gerturatzen den heinean, lan-karga % 50 inguru murriztu daiteke, eta horrek 250 eta 280 langile arte soberan izatea sortuko luke.
Sindikatuetako iturriek adierazi dutenez, ez da berehalako kaleratzerik aurreikusten, lan-bolumen handia baitago oraindik une honetan. Hala ere, jardueraren murrizketa pixkanaka nabarituko da datozen urteetan, eta bereziki 2028tik 2030era bitartean areagotuko da.
Aldi berean, zuzendaritzak plantillaren doikuntzaren zati bat kudeatzeko neurriak planteatu ditu; besteak beste, borondatezko irteerak, bidegabeko kaleratzearen baliokide diren kalte-ordainekin eta 30.000 eurorekin (gehienez 80.000 euro).
Gainera, alternatiba bat proposatu da 2026an txanda-kontratua lortu behar zuten 18 langilerentzat, soldataren % 90 eta kotizazioaren % 100 bermatuko lukeen formula batekin, erretiro arrunta hartu arte.
Enpresa-batzordearen ustez, proposamen horrek hasierako eskaerei erantzuten die neurri handi batean, eta aukera ematen du eragindako kolektiboarentzako egoera aurten desblokeatzeko, baina ohartarazi du sakoneko arazoak, lan-kargaren galerak eta etorkizunean egon daitekeen kaleratzeak irekita jarraitzen dutela.
Zure interesekoa izan daiteke
Arrautzen prezioa %30 igo da urtebetean eta fruta %6 azken hilabetean
Elikagaien prezioak mantendu ziren otsailean; arrautzak eta fruta freskoa izan baitziren garestienak. Erosketa-saskiak igoerak izan zituen hileko zein urteko datuak kontuan hartuta, eta tentsioa dago oinarrizko hainbat produktutan.
KPIa hamarren bat igo da Euskadin eta % 2,4an egon da otsailean
Hiru hilabetez jarraian behera egin ondoren, urte arteko inflazioak behera egin du otsailean Euskadin, jatetxeen eta elikagaien garestitzeagatik. Elektrizitatea, berriz, merkatu egin da.
Ormuzko itsasartearen itxierak Brent petrolioa 100 dolarren langaren gainetik kokatu du
AEBek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoaren aurretik 72 dolarretan zegoen. AEBetako Ogasun Departamentuak lizentzia eman du ontzietan kargatuta dagoen Errusiako petrolioa erostea baimentzeko.
Albiste izango dira: Tubos Reunidoseko enplegu espedientearen bozketa, Mojtaba Khameneiren lehen mezua eta Pradalesek Sanchezi bidalitako gutuna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Amurrioko UGTko ordezkariek erregulazioko espedientearen aurka bozkatuko dute, eta ez du aurrera egingo
UGTk jakinarazi duenez, afiliatuekin izandako bileran, enpresaren azken eskaintzari ezetz esatea erabaki dute "aho batez", "neurriz kanpokoa" dela iritzita.
Trapagarango Tubos Reunidoseko langileek ia aho batez babestu dute erregulazioko espedientea ontzat ematea
Hala ere, babes hori ez da nahikoa izango enpresaren eskaintzari oniritzia emateko; izan ere, ELAk, LABek, ESK-k eta UGTk Amurrion iragarri dutenez, errefusatu egingo dute, eta, beraz, gehiengoa izango lukete dagoeneko.
ELAk onartu du Tubos Reunidosen egoerak ondorioak izan ditzakeela sindikatuan
Pello Igeregi ELAko negoziazio kolektiboko arduradunaren arabera, "ELAk barne arazo bat izan du Trapagarango Tubos Reunidosen. Krisi honek balioak eta printzipioak interes korporatiboen gainetik jartzen dituen sindikatuaren sendotasuna erakusten du".
Arabako Aldundia enpresei laguntzeko neurri fiskalak prestazen ari da, Irango gerraren ondorioei aurre egiteko
Arabako Foru Aldundia hainbat neurri fiskal prestatzen ari da, Irango gerraren aurrean, enpresei laguntzeko. "Gure gaitasun fiskala erabiliko dugu, besteak beste, enpresen finantza-tentsioak arinduko dituzten neurri zehatzak premiaz eta ohiz kanpo aplikatzeko", esan du Ramiro Gonzalez Arabako diputatu nagusiak.
Kutxabankek 641,3 milioiko emaitza errekorra lortu du 2025ean, % 19,7 gehiago
Erakundeak bere merkataritza-jardueraren hazkunde handiari eta hedapen eta dibertsifikazioko ildo estrategiko nagusien errendimendu sendoari egotzi dizkie 2025eko emaitzak. Urtean zehar, hipoteka berrien emakidak % 26,3 egin zuen gora, eta enpresei emandako finantza-laguntzak handizkako negozioa bultzatu zuen.