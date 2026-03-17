Eusko Jaurlaritzak 1.047 milioi euroko industria-ezkutua abiatu du, Ekialde Hurbileko gerraren ondorioei aurre egiteko
Neurri-sortak euskal industrialariaren eskaerei erantzuten die, ziurgabetasun geopolitiko gero eta handiagoko testuinguru batean, eta lau ardatz nagusiren inguruan egituratuko da: enplegua babestea, ETEei finantzaketa-laguntza ematea, ETEak dibertsifikatzea eta autonomia energetikoa.
Eusko Jaurlaritzak Euskadiko industria-ezkutua izeneko neurri-sorta bat jarri du abian, 1.074 milioi eurokoa, Ekialde Hurbileko gatazkak eragindako ziurgabetasunaren aurrean, euskal ekonomiari egiten dion kaltea arintzeko helburuz.
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak, Mikel Torres Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak, Noël d'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak eta Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak egin dute iragarpena, Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan.
Lau ardatz nagusi
Gero eta ziurgabetasun geopolitiko handiagoko testuinguru batean, EAEko industria alorrak egindako eskaerei erantzuten dio neurri-sortak.
Lau ardatz nagusiren inguruan antolatuko da. Lehenak, pertsonak eta enplegua babestea oinarri hartuta, 105 milioi euro izango ditu, nagusiki kontratazioa sustatzeko programetara (100 milioi), aldi baterako lan-erregulazioko espedienteetan dauden langileentzako osagarrietara, lanbide-birkualifikaziora eta gizarte-ekonomiari laguntzera bideratuak.
Bigarren ardatzak 450 milioi euro bideratzea aurreikusten du, enpresa txiki eta ertainei finantzaketa-laguntza emateko, likidezia- eta zirkulatzaile-beharrak estaltzeko mailegu-lerro baten bidez. Programa 2026ra arte luzatuko da, eta 100.000 eta 1,5 milioi euro arteko finantzaketa emango die enpresei, eta 30.000 eta 120 000 euro artekoa autonomoei.
Hirugarrenik, Eusko Jaurlaritzak enpresa-sarearen eraldaketa eta dibertsifikazioa indartuko du, 277 milioi eurorekin, 2025ean baino % 51,4 gehiago. Laguntzak I+G, digitalizazioa, deskarbonizazioa eta merkatu berrietara zabaltzea bultzatzera bideratuko dira.
Azkenik, Eusko Jaurlaritzak 215 milioi euro bideratuko ditu autonomia energetikoa hobetzera, energia berriztagarrietan, hidrogenoari lotutako azpiegituretan eta faktura elektrikoa murrizteko neurrietan inbertsioak eginez. Proposamenen artean, etxeetako elektrizitatearen BEZa % 21etik % 5era jaistea proposatzen da, eta enpresetako kostu energetikoak murriztea.
Hedabideen aurrean egindako hitzaldian, sailburuek azpimarratu dute azkar jardun behar dela euskal industria-jarduerari eusteko, nazioarteko egungo egoera ikusita.
