Arrazakeria eta xenofobia
Orain Jumillan edo lehenago Torre Pachecon gertatutakoaren atzean "asmo politiko garbia" ikusten du Othmanek

18:00 - 20:00
Othman A. G. Kortazar, Zornotzan (Bizkaia) bizi den musulmana. Irudia: EITB
Agencias | EITB

Zornotzan bizi den musulman honek ETBri esan dionez, baldintza soziekonomiko apaleko tokiak dira, baliabide gutxikoa bertako jendea, kanpotik lanera doana, "ia esklabutza egoeran" bada ere. Horren hitzetan, osagai horiek baliatzen dituzte "sumindura eragin eta etekin politikoa ateratzeko".

PPk eta Voxek debekatu egin dute Jumillan, Murtzian, jendaurrean Islamarekin lotutako ekitaldiak egitea
Arrazismoa Espainia Zornotza Ultraeskuina Migrazioa Erlijioa Gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

