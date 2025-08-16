SUTE-ARRISKUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hiru autonomia erkidegok alerta bateratua igorri dute Europako Mendietan jarduerak saihesteko

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gaztela eta LeonekAsturiasek eta Kantabriak emergentzietarako komunikazio-sistema masiboa erabili dute larunbat honetan, Europako Mendietan dauden herritarrei mendietan edozein jarduera bertan behera utz dezaten eskatzeko. Lehen aldiz erabili dute hiru autonomia erkidegok zerbitzua modu bateratuan. Mezua 11:30ean bidali dute.

Suteak Alerta Meteorologikoak Bero-boladak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu