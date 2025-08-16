Bero-bolada
Uzta biltzen, sua itzaltzen: nekazarien eguneroko borroka

Nekazariak Araba
18:00 - 20:00
Zer neurri hartzen dituzte nekazariek eta nola saihesten dute sua? Bideotik hartutako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Tenperatura altuekin batera, su arriskuak ere gora egiten du, eta arriskua handiagoa izaten da nekazaritzarekin lotutako lanak egin behar izanez gero; uzta biltzeko orduan, adibidez. Araban, ez dute neurririk agintzen suteak saihesteko, baina nekazariek neurriak hartzen dituzte suterik ez izateko.

Gizartea Araba Bero-boladak Nekazaritza

