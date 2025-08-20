SUTEAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Abuztuko baso-suteek kaltetutako 10 herritatik ia 9k populazioa galdu dute mende hasieratik

Penintsulako ipar-mendebaldeko hainbat udalerritan biztanle galera % 50etik gorakoa izan da mende hasieratik hona. 

incendio Oimbra Ourense Galicia efe
Oímbrako sutea, Ourensen. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Despopulazioak suteen kudeaketa eragina dutela diote aspaldidanik adituek, eta hori baieztatzen dute errolda datuek ere. Izan ere, abuztuan Espainia astintzen ari diren baso-suteek kaltetutako 100 herrietatik ia 90ek populazioa galdu dute, eta ipar-mendebaldeko hainbat udalerritan biztanle galera % 50etik gorakoa izan da mende hasieratik. 

Espainiako Estatistika Institutuak (INE) 2024ko urtarrilaren 1ean argitaratutako errolda datuak 2000ko urtarrilaren 1ekoekin alderatuz gero, ondorioztatu daiteke suteek kaltetutako 100 herri ingurutan populazio galera % 86koa izan dela. 

Halaber, azterketa suteek gehien kaltetutako probintzietara (A Coruña, Lugo, Ourense eta Pontevedra, Galizian; Leon, Zamora, Salamanca eta Palentzia, Gaztela eta Leonen, eta Asturias) mugatuz gero, populazio galera % 92an kokatzen da.  

100 udalerri horietatik biztanle gehien galdu dituena Molezuelas de la Carballeda da (Zamora); izan ere, azken 24 urteetan biztanleen % 61 galdu du, 118tik 46ra igaro baita, INEren datuen arabera.

Halaber, % 50etik gorako jaitsiera izan dute Dozon udalerriak, Pontevedran, % 55,2 biztanle gutxiagorekin (2.174tik 974ra); La Sagradak, Salamancan, % 54,3 gutxiagorekin (184tik 84ra); Portok, Zamoran, % 54,1 gutxiagorekin (338tik 155era); Benuzak, Leonen, % 51,4 gutxiagorekin (930etik 452ra); eta Hermisendek, Zamoran, % 51,4 gutxiagorekin (444tik 216ra).

Horietan guztietan biztanle dentsitatea oso txikia da, Europar Batasunak "basamortu demografiko" izendatutako kopuruaren azpitik (10 biztanle kilometro bakoitzeko). Dazon da salbuespena 13,03 biztanle baititu kilometro karratuko, baina azpitik daude Porto (0,78) Molezuelas (1,33), Hermisende (1,99), La Sagrada (2,04), eta Benuza (2,62).  

Aurrekaririk gabeko sute-uholdea: azalera handi suntsituak, milaka ebakuatu eta lau hildako
Suteak Espainia Galizia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Olatz Salvadorrek, Kai Nakaik eta Marenek Bilboko Udalaren kudeaketa eskasa salatu dute, Abandoibarreko kontzertuak direla eta

Larunbatean Abandoibarreko eszenatokian kontzertua eman behar zuten hiru artistek ohar bateratu bat kaleratu dute, Bilboko Udalaren aurka gogor eginez. Besteak beste, adierazi dute Udalak haien bizkar gainean utzi nahi izan zuela kontzertuak bertan behera gelditu izanaren ardura guztia, eta udalbatzako hainbat kidek iradoki zietela kolaboratuz gero aintzat hartuko zutela etorkizuneko programazioetan. 

Gehiago kargatu