Txupinerek ere egun handia dute Aste Nagusian!

18:00 - 20:00
Bilboko txupinerak.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Aste Nagusiko txupinerak gaur eguerdian bildu dira, urtero bezala, Areatzako ohiko ongietorria egiteko. Guztiek txupinak bota dituzte berriro, euren uniformea jantzita, Malu Crespok duela 40 urte jantzi zuen jaka gorri tipikoarekin.

Bilboko Aste Nagusia 2025 Bilbo Jaiak Gizartea

