Suteen okerrena igaro da: Espainia alerta eta jarraipen fasera igaro da

Amaitutzat jotzen da Espainiako historia hurbilean baso-suteen gertakaririk tragiko eta suntsitzaileenaren faserik zailena: 300.000 hektarea baino gehiago erre dira, lau lagun hil dira eta 48 zauritu.

AVIÓN (OURENSE), 25/08/2025.- Varias personas observan la labor de un helicóptero de extinción del incendio forestal declarado ayer en Avión (Ourense), este lunes. EFE/Brais Lorenzo
Sutea Lazan (Ourense).
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

'Larrialdi aurreko' fasetik 'alerta eta jarraipen egoerara' igaro da Espainia, eta amaitutzat eman da estatuko historia hurbilean baso-suteen gertakaririk tragiko eta suntsitzaileenaren faserik zailena: 93 sutetan 300.000 hektarea baino gehiago erre dira, lau lagun hil dira eta 48 zauritu.

Hala jakinarazi du Virginia Barcones Babes Zibileko eta Larrialdietako zuzendariak prentsa-agerraldi batean, Estatuko Koordinazio Batzordearen (CECOD) bileraren ostean. Izan ere, bart erabaki zutenez, egoerak hobera egin du, fasez aldatzeko adina. 

CECODek ezarritako etengabeko alerta- eta jarraipen-egoera berrian, Gobernuak suteen aurkako borrokarako dituen baliabide guztiak koordinatzen eta erkidegoen esku jartzen jarraituko du.

Suteak Espainia Espainiako gobernua Gizartea

