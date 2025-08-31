Suteen okerrena igaro da: Espainia alerta eta jarraipen fasera igaro da
Amaitutzat jotzen da Espainiako historia hurbilean baso-suteen gertakaririk tragiko eta suntsitzaileenaren faserik zailena: 300.000 hektarea baino gehiago erre dira, lau lagun hil dira eta 48 zauritu.
'Larrialdi aurreko' fasetik 'alerta eta jarraipen egoerara' igaro da Espainia, eta amaitutzat eman da estatuko historia hurbilean baso-suteen gertakaririk tragiko eta suntsitzaileenaren faserik zailena: 93 sutetan 300.000 hektarea baino gehiago erre dira, lau lagun hil dira eta 48 zauritu.
Hala jakinarazi du Virginia Barcones Babes Zibileko eta Larrialdietako zuzendariak prentsa-agerraldi batean, Estatuko Koordinazio Batzordearen (CECOD) bileraren ostean. Izan ere, bart erabaki zutenez, egoerak hobera egin du, fasez aldatzeko adina.
CECODek ezarritako etengabeko alerta- eta jarraipen-egoera berrian, Gobernuak suteen aurkako borrokarako dituen baliabide guztiak koordinatzen eta erkidegoen esku jartzen jarraituko du.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
212 urte, Ingelesek eta Portugaldarrek Donostia erre zutenetik
Urtero legez ekitaldi ugarirekin oroitu dute gertakaria. Goizean, esaterako, Donostiako Udalak lore eskaintza egin du Itxas atean goizeko elizkizunaren ostean, 1813 hartan hil ziren donostiarren omenez.
Palestinari elkartasuna adierazi diote Bilbon
Ongi Etorri Errefuxiatuak elkarteak bilkura egin du Bilbon. Palestinako herriari babesa adierazi diote bertan, eta haren aldeko aldarrikapenak egin dituzte.
Etxauriko gainean, Ziritzan, piztu den sutea kontrolpean dago
Haizeak sua bizitu duen arren, ez da arriskutsua izan inguruko etxebizitzentzat, nahiz eta Na-700 errepidea itxi behar izan duten bi noranzkoetan.
Mozkortzearen ondorioak simulatzen dituen alkoholik gabeko lehen garagardoa sortu dute
Erresuma Batuko laborategi batek mozkorturik egotearen efektua lortzen duen alkoholik gabeko lehen garagardoa egin du: Sentia Spirits. Ondoezak ez du luze irauten, edan eta hogei minutu edo ordu erdira desagertzen baita horren eragina, eta ez du biharamunik uzten.
Irailarekin batera, neguko ordutegiak itzuliko dira garraio publikora eta TAO zerbitzura
TAO zerbitzua ohiko ordutegietara itzuliko da udan ezarritako aldaketen ondoren. Itzulera hiriko trafikoaren gorakadarekin eta lan-jardueraren gorakadarekin bat dator.
Emakume bat hil eta hiru pertsona zauritu dira Lemoan izandako auto-istripu batean
Ezbeharra 01:40 aldera gertatu da. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Artzai Egunaren 57. edizioa ospatuko dute Uharte Arakilen igande honetan
Uharte Arakilen egingo den Artzai Eguneko gazta lehiaketak Jose Mari Ustarroz izena hartuko du, duela gutxi hil zen Idiazabal Gaztaren Jatorrizko Deiturako presidente ohiaren lana eskertzeko.
Otsagabiak 100 urte atzera egin du, 1925era, Orhipean jaiarekin
Nafarroako herrian Orhipean jaia ospatu dute larunbat honetan, antzinako lanbide eta tradizioak erakutsiz.
Babes Zibilak oraindik aktibo dauden fokuen "bilakaera ona" nabarmendu du, eta sute-bolada amaitzear dela uste du
Gaztela eta Leonen sei sute aktibo daude oraindik, larritasun gorenekorik ez, eta 1. mailako bat dago Almerian, Lubrin udalerrian.