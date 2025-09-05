Radio Vitoriak argi eta soinuzko ikus-entzunezko ikuskizun hunkigarri batekin errepasatu ditu bere 90 urteak
'Batzen gaituen ahotsa' izeneko ikuskizunak azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen atzera begirako bisual erakargarria egin du, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak biltzen dituen eszenaratzeaz lagunduta.
Albiste izango da: lehendakariaren bilera-sorta, Gazaren aldeko protestak eta Zinemaldiaren aurkezpena
Gaurkoan albiste izango diren gaien laburpena, bi hitzetan.
Polemika, Nafarroako Unibertsitatearen campusa zeharkatzen duen errepidean izandako aldaketengatik
Azpilagañatik Arostegi etorbiderantz, norabide bakarrean eta 30 km/h-ko abiaduran bideratuko da trafikoa. Zizur Nagusiko alkateak elkarrizketarik eza kritikatu du, eta noranzko bakar horrek ehunka pertsonari eragingo dizkien mugikortasun-zailtasunez ohartarazi du.
116.123 ikaslerekin hasi da ikasturtea Nafarroan; % 67,8, sare publikoan
Ikasturte honetan eskolara hasiko diren 3 urteko haurren % 30 B eta D ereduetan hasiko dira.
Gernika-Palestinak oso positibotzat jo ditu Vueltako mobilizazioak eta ostiraleko protestetan parte hartzeko deia egin du
Bihar, irailak 5, 130 udaletxeren baino gehiagoren aurrean egingo dituzte protestak, aipatu ekimenak deituta. Hamaikagarren etapa "Palestinak" irabazi zuela defendatu dute Gernika-Palestina plataformaren ordezkariek.
Oscar Guerrero, Israel-Premier Techen zuzendaria: "Ez dugu borondatez Vuelta utziko"
Israelgo taldearen zuzendariak esan du bazekiela Euskal Herrian ibiltzea "gogorra" izango zela, eta gaineratu du kirol zuzendari gisa bere ibilbideko egunik txarrenak ari direla izaten.
Laredotik atera da Vueltako 12. etapa, Israelen aurkako protesta artean
300 pertsona inguru bildu dira bertan Israel-Premier Tech taldea txirrindulari probatik kanporatu dezaten aldarrikatzeko. Palestinako bandera ugari eta hildakoen argazkiak izan dira ikusgai, eta hainbat aldarri bota dituzte, "Israel, genozida" eta "Stop genozidioa", besteak beste.
11 hildako izan dira EAEko errepideetan uda honetan, 2024an baino hiru gehiago
Trafikoko udako operazioetan, hamaika pertsona hil dira Euskadin ekaina eta abuztua bitartean, iazko udan baino hiru gehiago. Halere, istripu eta zauritu larri eta arinen kopuruak behera egin du.
Radio Vitoriak argi eta soinuzko ikuskizun handia prestatu du 90. urteurrena ospatzeko, eta zuzenean jarraitu ahal izango da GUAUn
'Batzen gaituen ahotsa' izeneko ikuskizunak azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen errepaso bisuala egingo du, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak bilduko dituen taularatzea eginda. Gonbidatu izango dituzte, besteak beste, Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusia, Maider Etxebarria Gasteizko alkatea eta Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusia. Ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango da irrati bidez eta GUAU plataforman, 21:00etatik aurrera.
Pedrosa: "Segregazioaren aurkako lantaldea datorren astean bilduko da, Hezkuntzaren etorkizunari buruz hausnartzeko"
"Maiatzerako prozesua amaitu eta oinarriak ezarri nahi ditugu. Hezkuntzan etorkizunari begiratu behar zaio beti, eta adostutako erabakiak hartu egin behar dira, erronka demografiko eta aldaketa sozial oso handiak baititugu Euskadin", esan du Hezkuntza sailburuak.