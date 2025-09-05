URTEURRENA
Radio Vitoriak argi eta soinuzko ikus-entzunezko ikuskizun hunkigarri batekin errepasatu ditu bere 90 urteak

Radio Vitoria repasa sus 90 años con un emotivo espectáculo audiovisual de luz y sonido
18:00 - 20:00
EITB

'Batzen gaituen ahotsa' izeneko ikuskizunak azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen atzera begirako bisual erakargarria egin du, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak biltzen dituen eszenaratzeaz lagunduta. 

Gizartea Araba Gasteiz Euskal Autonomia Erkidegoa

Radio Vitoria celebra sus 90 años con un gran espectáculo audiovisual de luz y sonido, que podrá seguirse por eitb.eus
18:00 - 20:00
Radio Vitoriak argi eta soinuzko ikuskizun handia prestatu du 90. urteurrena ospatzeko, eta zuzenean jarraitu ahal izango da GUAUn

'Batzen gaituen ahotsa' izeneko ikuskizunak azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen errepaso bisuala egingo du, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak bilduko dituen taularatzea eginda. Gonbidatu izango dituzte, besteak beste, Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusia, Maider Etxebarria Gasteizko alkatea eta Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusia. Ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango da irrati bidez eta GUAU plataforman, 21:00etatik aurrera.

