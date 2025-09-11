Lan-gatazka
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bere etxe aurrean izandako "jazarpen ekintza" ez gaitzestea leporatu dio Artolazabalek EH Bilduri

La teniente de alcaldesa de Vitoria-Gasteiz y concejala responsable del área de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, ha denunciado que este jueves a la mañana han arrojado panfletos con insultos y símbolos vejatorios frente a su casa, en el marco de la huelga de trabajadores de Enviser.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Beatriz Artolazabal Gasteizko zinegotziak salatu duenez, ostegun goizean irainak eta sinbolo iraingarriak zituzten panfletoak bota dituzte bere etxe aurrean, Enviserreko langileen grebaren baitan.

Gizartea Lan gatazkak Gasteiz Gasteizko Udala

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Presentación del Open Basque Country Sestao REMITIDA / HANDOUT por CLUB AJEDREZ SESTAO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/9/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Israelgo zazpi xake jokalarietatik hiruk baja eman dute ostiral honetan hasiko den Sestaoko txapelketan

Sestaoko Xake Klubak, Israelek Gazan "giza eskubideen urraketa sistematikoa" gaitzesteko, joan den astean Israelgo xakelariak gonbidatu zituen txapelketan ez parte hartzera eta, hala eginez gero, FIDEren (Nazioarteko Xake Federazioa) banderapean jokatzera, izan ere, 'open' kategoria denez, antolatzaileek ezin diete lizentzia duten jokalariei parte hartzea galarazi.

Gehiago kargatu