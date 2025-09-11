Bere etxe aurrean izandako "jazarpen ekintza" ez gaitzestea leporatu dio Artolazabalek EH Bilduri
Beatriz Artolazabal Gasteizko zinegotziak salatu duenez, ostegun goizean irainak eta sinbolo iraingarriak zituzten panfletoak bota dituzte bere etxe aurrean, Enviserreko langileen grebaren baitan.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Israelgo zazpi xake jokalarietatik hiruk baja eman dute ostiral honetan hasiko den Sestaoko txapelketan
Sestaoko Xake Klubak, Israelek Gazan "giza eskubideen urraketa sistematikoa" gaitzesteko, joan den astean Israelgo xakelariak gonbidatu zituen txapelketan ez parte hartzera eta, hala eginez gero, FIDEren (Nazioarteko Xake Federazioa) banderapean jokatzera, izan ere, 'open' kategoria denez, antolatzaileek ezin diete lizentzia duten jokalariei parte hartzea galarazi.
Bonolotoak ia bi milioi euroko saria utzi du Zarautzen
Zarauzko Xoxoa tabernan baliozkotutako txartel bati 1.972.129 euroko saria eman diote Bonolotoaren zozketan.
Ingurumen Fiskaltzak salaketa jarri du Bilboko portuan hondakin kutsagarriak isurtzeagatik
2024ko azaroan, zisterna-kamioi batetik 3.000 eta 5.000 litro artean isuri zituzten hainbat pertsona harrapatu zituen Guardia Zibilak
Joxerramon Bengoetxea: "Protesta egiteko forma batzuk guztiz lekuz kanpo daude"
2025-2026 ikasturtearen inaugurazio ekitaldian izandako istiluei buruz galdetuta, Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak adierazi du ekitaldian parte hartu zuten batzuek jasotako irainak "deitoragarriak" direla. "Gure unibertsitateak Gazarekiko prestatu zuen elkartasun mezuari zapuztu zuten", gaineratu du Bengoetxeak.
Zazpi pertsona zauritu dira Sestaon lotan zeuden pabilioian piztutako sutean kea arnastuta
Sua gaur goizaldeko seiak aldera hasi da, Galindoko Padurak kaleko nabe batean. Pabiloi horretan lo egiten zuten zazpi pertsona artatu dituzte kea arnasteagatik, eta, azkenean, San Eloy eta Gurutzetako ospitaleetara eraman dituzte.
Artolazabalek bere etxe aurrean izan den "jazarpen ekintza" berri bat salatu du, Enviserreko grebarekin lotuta
Gasteizko zinegotziak salatu duenez, gaur goizean irainak eta sinbolo iraingarriak zituzten panfletoak bota dituzte bere etxe aurrean. Poliziak ekainaren 25ean antzeko gertaera batengatik hasitako ikerketa zabalik du.
Vueltak gaurko erlojupekoa laburtu du, deituta dauden protestei aurrea hartzeko
Vueltako antolakuntzak Valladoliden egingo den erlojuaren kontrako etapako ibilbidea murriztea erabaki du, Israel Premier Tech taldearen parte-hartzearen aurka deitutako protesten aurrean segurtasuna indartzeko.
Haurren obesitateak pisu txikia gainditzen du lehen aldiz: hamar umetik batek pairatzen du munduan
Unicefek elikagai ultraprozesatuen inpaktuaz eta haurrei zuzendutako publizitate oldarkorraz ohartarazi du; izan ere, ondorio sanitario, sozial eta ekonomiko larriak dituen epidemia globala bultzatzen ari dira.
Israelen aurkako protestek EHUren ikasturte hasierako ekitaldia atzeratu dute
Ikasle Abertzaleak taldeak deitutako elkarretaratzean, hainbat lagun elkartu dira Israeli boikota egiteko eskatuz eta EHUri eta Eusko Jaurlaritzari “genozidioaren konplize” izatea leporatuz.