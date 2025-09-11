Sutea
Zazpi pertsona zauritu dira Sestaon lotan zeuden pabilioian piztutako sutean kea arnastuta

Sua gaur goizaldeko seiak aldera hasi da, Galindoko Padurak kaleko nabe batean. Pabiloi horretan lo egiten zuten zazpi pertsona artatu dituzte kea arnasteagatik, eta, azkenean, San Eloy eta Gurutzetako ospitaleetara eraman dituzte.

Su hartutako pabilioia, Sestaon.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Zazpi pertsona ospitalera eraman behar izan dituzte kea arnastuta Sestaon, lotan ziren nabean piztutako sutean.

Sua gaur goizaldeko seiak aldera hasi da Galindoko Padurak kalean dagoen nabe batean, Segurtasun Saileko iturriek jakitera eman dutenez.

Osasun-langileak, Ertzaintza eta suhiltzaileak bertaratu dira. Bertan lotan zirenetako batzuk pabilioitik kanpo zeuden dagoeneko, eta larrialdietako zerbitzuek beste hiruri lagundu behar izan diete ateratzen.

Guztira, pabiloi horretan lo egiten zuten zazpi pertsona artatu dituzte kea arnasteagatik, eta, azkenean, San Eloy eta Gurutzetako ospitaleetara eraman dituzte.

Nabeak kalte handiak jasan ditu, eta aldameneko pabiloi baten estalkia kaltetu egin da.

