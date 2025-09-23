OSASUNA
Urolako eta Goierriko adingabeen odolean konposatu kimikoak daudela baieztatu dute

EHUren azterketa batek ondorioztatu du adin txikikoetan aurkitutako PFAS konposatu kimikoen mailek ez dutela arrisku larririk eragiten osasunerako, baina zaintza indartzeko premia ohartarazi du. 

Adingabeak parke batean jolasten. Artxiboko argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) perfluoroalkilatutako eta polifluoroalkilatutako substantziak (ingelesez, PFAS) atzeman ditu Urolako eta Goierriko adingabeen plasman, EHUk ohar bidez jakinarazi duenez. 

Biogipuzkoarekin eta Osasun Publikoko Sailarekin lankidetzan egindako ikerketaren arabera, berehalako osasun arriskurik ez badago ere, jarraipen handiagoa egitea komeni da substantzia horren esposizioa eta ondorioak kontrolatzeko. 

Gainera, EHUko iturriek ohartarazi dute mailak aldatu egiten direla adinaren arabera, eta indarrean dagoen araudia eguneratzea eskatu dute. 

Konposatu kimiko horiek zartagin itsasgaitzetan, arropa iragazgaitzetan, elikagai ontzietan edo suteen aurkako aparretan aurkitu ohi dira.

Asaldura endokrinoekin, kolesterolaren gehikuntzarekin, gibelari eta garapenari lotutako ondorioekin lotu dira, Anne San Roman azterlanaren egileetako batek azaldu duenez.

"Beraz, esan daiteke PFASekiko esposizioa kronikoa dela. Gainera, urteak behar izaten dituzte degradatzeko. Horrek indartu egiten du guk egin dugun biomonitorizazio-azterketa bezalakoen premia", gaineratu du. 

Horren esanetan, gaztetatik substantzia horren eraginpean egoteak ondorio kaltegarriak eragin ditzake, eta etorkizuneko gaixotasunen arriskua areagotu.

15 adingaberen plasmarekin egindako analisian, 18 konposatu detektatu ziren aztertutako 42 konposatuen artean, eta, ohikoenen artean, % 70 eta % 97 arteko tasak detektatu ziren.

