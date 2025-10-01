Hizkuntzak
Elhuyarrek sei hizkuntzatan automatikoki bikoizteko plataforma sortu du

Elhuyarren aditu plataforma
Itziar Cortes. Argazkia: EITB.

Elhuyar Fundazioak Euskal Herriko lehenengo bikoizketa automatikoko plataforma sortu eta martxan jarri du. Erreminta honekin ikus-entzunezko eduki bat sei hizkuntzatan (euskara, gaztelania, frantsesa, ingelesa, galiziera eta katalana) bikoiztu daiteke eta jatorrizko ahotsak imitatzeko aukera ematen du. Tresna berria Aditu plataforman integratu da. Horrela, plataforma hau azpitituluak sortzeko plataforma izatetik automatikoki bikoizteko aukera ematera igaro da.

Bingen Zupiriaren arabera, segurtasunaren arloan "hainbat gertakari larri" izan dira aurten euskal gizartean

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak ohartarazi duenez, "arazo sozial oso garrantzitsua" dago, urtarriletik abuztura 10 hilketa izan baitira Euskadin, bai eta emakumeen aurkako "hainbat motatako eraso asko" ere. Gainera, nabarmendu duenez, Euskadin "arma zuriak erabiltzera ohituta dauden eta gatazka asko sortzen dituzten pertsonak" egon badaudela "egiaztatu" ahal izan dute. 

Bingen Zupiria radio euskadi
Bernedoko udalekuetan umeen eskubideak bermatu diren ala ez aztertzea da "garrantzitsuena", Zupiriaren arabera

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, lehentasuna da mahai gainean dauden lau salaketak aztertzea eta horiei erantzuna ematea. Radio Euskadin egin duen elkarrizketan, hausnarketarako deia ere egin du. Ildo horretan, erakunde pribatuek antolatutako aisialdiko eta aisialdiko jardueren jarraipena egiteko indarrean dauden arauak egokienak ote diren berrikustearen alde egin du.

