Bizkaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gatika eta Capbreton arteko interkonexio elektrikoko itsaspeko kablearen obrak berriro gelditu dira, Butroe ibaian izandako isuri baten ondorioz

Isurketa Gatikan
18:00 - 20:00
Isurketa Butroe ibaian.

Azken eguneratzea

URA agentziak zehapen-espedientea ireki du Red Electricaren aurka, eta Gatika inguruan egiten ari ziren zulaketa-lanetako bat geldiaraztera behartu du, Butroe ibaiko erreka batean izandako isurketa batengatik. Toxikotzat hartzen ez den substantzia baten isurketa da, bentonitarena, baina ekosistemari eragiten dio.

Gizartea Bizkaia

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Elhuyarren aditu plataforma
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Elhuyarrek sei hizkuntzatan automatikoki bikoizteko plataforma sortu du

Elhuyar Fundazioak Euskal Herriko lehenengo bikoizketa automatikoko plataforma sortu eta martxan jarri du. Erreminta honekin ikus-entzunezko eduki bat sei hizkuntzatan (euskara, gaztelania, frantsesa, ingelesa, galiziera eta katalana) bikoiztu daiteke eta jatorrizko ahotsak imitatzeko aukera ematen du. Tresna berria Aditu plataforman integratu da. Horrela, plataforma hau azpitituluak sortzeko plataforma izatetik automatikoki bikoizteko aukera ematera igaro da.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bingen Zupiriaren arabera, segurtasunaren arloan "hainbat gertakari larri" izan dira aurten euskal gizartean

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak ohartarazi duenez, "arazo sozial oso garrantzitsua" dago, urtarriletik abuztura 10 hilketa izan baitira Euskadin, bai eta emakumeen aurkako "hainbat motatako eraso asko" ere. Gainera, nabarmendu duenez, Euskadin "arma zuriak erabiltzera ohituta dauden eta gatazka asko sortzen dituzten pertsonak" egon badaudela "egiaztatu" ahal izan dute. 

Gehiago kargatu