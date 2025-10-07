Hasi da Korrikaren egunean etorkinei Lapurdira sartzen laguntzeagatik auziperatutako zazpi lagunen aurkako epaiketa
Urtarrilean atzeratu ondoren, astearte honetan hasi da Baionako auzitegian 36 etorkini Lapurdira sartzen laguntzea leporatzen dieten zazpi lagunen aurkako epaiketa. Epaitegiaren aurrean ehun lagun inguru bildu dira auziperatuei babesa erakusteko.
Zazpi akusatuek 750.000 euro arteko isunei eta 10 urteko kartzela zigorrari egin beharko diote aurre. Epaiketan euskaraz deklaratzeko aukera ukatu diete.
2024ko martxoaren 14an, 23. Korrika abiatu berritan, herritar talde batek 36 etorkinekin batera hartu zuten parte AEKren aldeko lasterketan eta Irundik Hendaiarako bidea egin zuten denek Santiago Zubitik barrena.
Desobedientzia ekintza horretan politikako, gizarteko eta sindikatuetako 20 eragilek hartu zuten parte eta Europako migrazio politikak salatzeko baliatu zuten. Frantziako Estatuak zazpi kide auziperatu ditu migratzaileei laguntzea leporatuta.
Auziperatuek elkartasun zabala jaso dute hilabete hauetan guztietan. 2024ko azaroan martxan jarritako J’accuse kanpainaren bidez 5.000 lagun inguruk euren buruak autoinkulpatu dituzte.
Horrez gainera, hainbat hautetsiren babesa ere jaso dute. Ipar Euskal Herriko 19 udalerritako auzapezek auziperatuen absoluzioa eta “migrazio politika gizatiarrak” eskatu dituzte. Pariseko gorteetako euskal diputatuek haien aldeko deklarazioa egin zuten eta gaia Europako Parlamentuko diputatuen artera ere iritsi da.
2021etik 10 migratzaile hil dira Euskal Herrian Espainiako eta Frantziako estatuen arteko muga zeharkatu nahian.
Albiste gehiago
Madril erdiguneko eraikin baten zati bat behera etorri da eta hainbat lagun daude agertu barik
Erreskate lanetan Madrilgo Udaleko suhiltzaileak, Polizia Nazionalaren eta Udaltzaingoaren txakurrak eta droneak ari dira lanean. Oraingoz, hiru langile artatu dituzte: bat, larr,i eta bi, arin. Ezbeharra 13:00etan gertatu da, eta alboko beste eraikin bat ere hustu behar izan dute.
Aldirietako tren-zerbitzuak izango duen izena aukeratu ahal izango dute herritarrek
Irekia webgunearen bitartez bozkatu ahal izango da, eta hiru aukera daude: Besaide, Lottu eta Lurbil.
Ramiro Gonzalez: "Bernedoko udalekuak, modu horretan, ez ziren egin behar"
"12 salaketa daude balizko delituengatik. Ez dut epaituko deliturik dagoen ala ez, baina salaketa asko dira", onartu du Arabako ahaldun nagusiak. Ramiro Gonzalezek adierazi du ez duela eztabaidetan sartu nahi erakundeek gai horretan dituzten eskumenak direla eta. "Erakunde guztiek koordinazioa hobetzeko behar adina lan egiteko unea da", gaineratu du.
Istripua izan da Sestaoko ACB altzairutegian, eta bi langile zauritu dira
Zauritutako langileak Gurutzetako Ospitalera eraman dituzte, erre egin direlako. Enpresak azaldu duenez, arku elektriko bat sortu da (deskarga elektrikoa), eta erredurak eragin dizkie bi langileei.
Kontseiluak milaka euskaltzale bildu nahi ditu abenduaren 27an Bilbon, "euskararen soinu banda" ardatz hartuta
Ekitaldirako sarrerak urriaren 16tik aurrera izango dira eskuragarri Pizkundea.eus webgunean, 10 euroren truke. Antolatzaileek adierazi dute "euskara lehen lerrora ekarri eta benetako jauzia eragiteko" garaia dela. Horregatik, euskarari "pizkunde" berria ematera gonbidatu ditu euskaltzale oro.
Ane, Laia eta June, eta Oihan, Martin eta Markel dira neska-mutil jaioberrien izen ohikoenak
Ane da, 1998tik, neska izena aukeratzeko orduan gurasoen kutunena Euskal Autonomia Erkidegoan, hirurteko datuak kontuan hartuta. Mutil izenen kasuan, Oihan izena laugarren tokitik lehenengora igaro da.
Leioako animalia-probak ez egitea eskatu dute
Leioa contra el Maltrato Animal taldeak salatu duenez, abuztuan herrian egindako asto probetan "irregulartasunak" izan ziren; besteak beste, "700 kiloko harria erabili zen, astoak jotzeko makilak erabili ziren, eta epaileek ez zuten esku hartu, animalien sufrimenduaren ageriko zantzuen aurrean".