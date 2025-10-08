Epaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Sententziak zapore gazi-gozoa uzten digu"

aitzol asla
18:00 - 20:00
Aitzol Asla, abokatua. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Aitzol Asla Kabiezesko osasun-zentroko erizainaren biktimen abokatuak adierazi duenez, kaltetutako 400 adingabeen familiek ez dute epaiaren aurkako helegiterik aurkeztuko, baina iragarri dute Osakidetzari erantzukizunak eskatzen jarraituko dutela. 

Osakidetza Txertoak Santurtzi Epaiketak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu