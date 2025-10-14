EUSKO JAURLARITZA

Seme-alaben zaintzarako lanaldi-murrizketen edo eszedentzien dirulaguntzak % 10 igoko dira

Halaber, 4 eta 7 urte bitarteko seme-alabak dituzten guraso bakarreko familiek 100 euroko laguntza jasoko dute, familia ugariek dagoeneko jasotzen duten dirulaguntza bera. 2026ko urtarril edo otsailerako dekretu berria onartzea aurreikusi du Eusko Jaurlaritzak.

Aumenta un 10 % la cuantía de las ayudas por reducción de jornada o excedencia para el cuidado de hijos/as
Bi seme-alaba dituen emakume baten irudia. Argazkia: Orain
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografiko Sailak neurri sorta bat aurkeztu du EAEko familientzako kontziliaziorako. Neurri horiek 2026ko lehen hiruhilekoan jarriko dira abian. Berritasun nagusia da laguntza horien zenbatekoa % 10 handituko dela lanaldia murrizten dutenentzat edo seme-alabak edo mendeko senitartekoak zaintzeko eszedentzia eskatzen dutenentzat, eta % 30 familia zaurgarrientzat.

Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak egin du iragarpena, Familien Euskal Kontseiluak astearte honetan Gasteizen egin duen osoko bilkuraren ondoren.

Eszedentzien kasuan, 20.000 eurotik beherako familia-errenten kasuan, zenbatekoa urtean 3.500 eurotik 3.850 eurora luzatzen da (lanaldiaren eta urtearen % 100 erreferentziatzat hartuta). Lanaldi-murrizketei dagokienez, % 33tik % 40ra bitarteko murrizketetarako (laguntza jasotzeko gutxienekoa), 2.200 eurotik 2.420 eurora zabaltzen da 20.000 eurotik beherako errentetarako.

EAEn ia 60000 pertsonak dute murriztuta lanaldia edo eszedentzia hartu dute beren seme-alabak edo mendetasuna duten senideak zaintzeko. Laguntza horiek familien diru-sarreren galera konpentsatzea dute helburu, eta 2026an 2,17 milioi euroko kostua izango dutela aurreikusi du Eusko Jaurlaritzak.

Gainera, hileko 200 euroko txekea lau urtera arte luzatuko da ardurapeko seme edo alaba bakoitzeko, baina ez du atzeraeraginik izango. Era berean, 4 eta 7 urte bitarteko seme-alabak dituzten guraso bakarreko familiek familia ugariek hilean jasotzen dituzten 100 euroko laguntza ere jasoko dute.

Melgosak azaldu duenez, Jaurlaritzak lehenbailehen gauzatu nahi dituen dekretu horiek onartzeko izapideak, datorren urteko urtarrilean edo otsailean onartu ahal izateko.

Horrela, adingabeak edo mendekoak zaintzeagatiko eszedentziak eta murrizketak jasotzen dituen 164/2019 Dekretua eguneratzen du, 15 urtean lehen aldiz, Nerea Melgosa sailburuak zuzentzen duen Sailak. Gainera,  laguntza horiek eskuratzeko administrazio-izapideak erraztea ere izango du helburu dekretu berriak.

Datorren ekitaldian kontziliaziorako, hazkuntzarako eta familientzako 32,7 milioi euroko inbertsioa egingo du  Eusko Jaurlaritzak.

