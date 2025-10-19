Bularreko minbiziaren baheketa aurreratuta biziraupena % 88ra igo da EAEn
Osasun arloko agintariek prebentzioaren eta ikerketaren garrantzia azpimarratu dute, gaitzaren eragina murrizteko funtsezko tresna gisa.
Gaur, urriak 19, Bularreko Minbiziaren aurkako Munduko Eguna da. Tumore ohikoena da emakumeen artean, eta EAEn hamar emakumetik zortzik parte hartzen dute detekzio goiztiarra egiteko programan. Gainera, programa horretan parte hartu ahal izateko adina 50 urtetik 48ra murriztu dute. Detekzio goiztiarrari eta tratamendu zehatzagoei esker, bost urterako biziraupena % 88ra iritsi da jada.
Bularreko minbizia da oraindik emakumeen artean gehien diagnostikatzen den tumorea, baina baita pronostiko onena duena ere, baheketa programei eta osasun aurrerapenei esker. Bularreko Minbiziaren aurkako Munduko Egunean, osasun arloko agintariek prebentzioaren eta ikerketaren garrantzia azpimarratu dute, eragina murrizteko funtsezko tresna gisa.
Hamar emakumetik zortzik parte hartzen dute baheketa programan, eta EAEn atxikimendu handienetakoa duen programetako bat da. Osakidetzak aurten aurreratu egin du mamografiak egiten hasteko adina, 50 urtetik 48ra igaro baita, balizko kasuak lehenago detektatzeko eta biziraupen tasak handitzeko.
2024an, bularreko minbiziaren 715 kasu atzeman zituzten EAEn, gehienak hasierako faseetan eta pronostiko onarekin. Osasun Sailaren datuen arabera, bost urterako biziraupena % 88koa da, eta adierazle horrek baheketaren eraginkortasuna eta tratamendu pertsonalizatuen hobekuntza islatzen ditu.
Gainera, EAE izango da Estatuan Protonterapiako unitate bat izango duen lehenetarikoa, eta Donostia Ospitalean egongo da. Teknologia horri esker, erradiazio lokalizatuagoa eta ondorio kaltegarri gutxiagokoa aplikatu ahal izango da, berriz gaixotzeko arriskua murriztu eta pazienteen bizi-kalitatea hobetzeko.
Bularreko minbiziaren esparruan lan egiten duten elkarteek balorazio positiboa egin dute baheketa adina aurreratzearen inguruan, baina oraindik hobetzeko tartea dagoela uste dute.
Horien iritzian, arreta integrala eskaini behar zaie kaltetutako pertsonei, ez bakarrik arreta medikoa, baita psikologikoa, soziala eta lanarekin lotutakoa ere. Bularreko minbiziak gizonei ere eragiten diela (kasuen % 2 inguru), eta prozesu horretan laguntza paziente guztiek behar dutela gaineratu dute.
Gaixoen kolektiboek lasaitasun eta itxaropen mezua zabaldu dute: gainditze tasa % 80tik gorakoa da, eta aurrerapen teknologiko eta terapeutikoei esker bai biziraupena bai bizi-kalitatea etengabe hobetu dira diagnostikatu ondoren.
Urriaren 19 honetan, begizta arrosa nagusituko da eraikin publikoetan eta kaleetan.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Nafarroa Oinez jendetsua, Atarrabian
Paz de Ziganda ikastolak antolatu du aurten euskararen eta ikastolen aldeko topaketa.
Zarauzko hilketa matxistaren ustezko egilea epailearen esku utzi dute
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak atzo adierazi zuenez, ustezko hiltzaileak "polizia-aurrekariak ditu genero-indarkeriarekin lotuta".
Karguekin aske geratu da Bilbon gaixorik zegoen ama zabor artean giltzapetu zuen gizona
Emakumea "higiene baldintza negargarriak" zituen etxebizitza batean zegoen giltzapetuta.
Elgeako mendilerroan piztutako sutea perimetratzea lortu dute, eta egonkortze fasean dago
Haizeak Arriola eta Narbaxa artean zabaldu ditu sugarrak. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako suhiltzaileak ari dira bertan lanean. Sutea datozen orduetan itzaltzea espero du Arabako Aldundiak.
Palestinan "kolonialismoa eta okupazioa" behin betiko amaitzeko eskatu dute milaka pertsonak Iruñean
Yala Nafarroa talde deitzaileak zalantzan jarri ditu egungo su-etenaren "eraginkortasuna eta justizia", baita Israelen eta Hamasen artean AEBen bitartekaritzarekin ezarri berri den bake planaren baldintzak ere, "Israelen zigorgabetasuna" dela eta.
Itsasadarraren azpiko tunelaren proiektua gelditzea eskatu dute Bilbon, "ekozida eta antisoziala" dela arrazoituta
"Kontraesanean jartzen ditu euskal erakundeek hartutako konpromiso klimatiko guztiak, eta tunel horrek zor ekologikoa utziko die etorkizuneko belaunaldiei, CO2 isuriak handitu eta ingurune naturala andeatzen duelako", ziurtatu dute.
Emakume bat ikertzen ari dira Bilbon, bere umea abandonatu zuelakoan
Ikerketapean diren gertakariak ostiraleko 22:30 aldera izan ziren, Santutxu auzoan, eta gizarte-langile batek hartu zuen haurraren ardura. Bilboko Udalaren zaintzapean dago oraingoz.
Honela jarri dute Villabona eta Irura lotuko dituen bizikletentzako pasabidea
Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuak instalatu du jada Villabona eta Irura lotuko dituen metalezko pasabidea, N-1 errepidearen parean joango den bizikletentzako bidearen proiektuaren barruan. Egitura 28,25 metro luze eta 3,9 metro zabal da, eta 15 tona inguruko pisua du.
Eskola segregazioaren aurkako manifestazioa deitu dute azaroaren 29rako, Bilbon
Euskal Eskola Publikoaz Harro Topaguneak eskola publikoaren aldeko apustua egiteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Ordizian egin dute agerraldia, eskola segregazioaren arazoaren erakusgarri den herrian, plataformaren arabera.