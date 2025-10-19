MUNDUKO EGUNA
Bularreko minbiziaren baheketa aurreratuta biziraupena % 88ra igo da EAEn

Osasun arloko agintariek prebentzioaren eta ikerketaren garrantzia azpimarratu dute, gaitzaren eragina murrizteko funtsezko tresna gisa.

EITB

Azken eguneratzea

Gaur, urriak 19, Bularreko Minbiziaren aurkako Munduko Eguna da. Tumore ohikoena da emakumeen artean, eta EAEn hamar emakumetik zortzik parte hartzen dute detekzio goiztiarra egiteko programan. Gainera, programa horretan parte hartu ahal izateko adina 50 urtetik 48ra murriztu dute. Detekzio goiztiarrari eta tratamendu zehatzagoei esker, bost urterako biziraupena % 88ra iritsi da jada.

Bularreko minbizia da oraindik emakumeen artean gehien diagnostikatzen den tumorea, baina baita pronostiko onena duena ere, baheketa programei eta osasun aurrerapenei esker. Bularreko Minbiziaren aurkako Munduko Egunean, osasun arloko agintariek prebentzioaren eta ikerketaren garrantzia azpimarratu dute, eragina murrizteko funtsezko tresna gisa.

Hamar emakumetik zortzik parte hartzen dute baheketa programan, eta EAEn atxikimendu handienetakoa duen programetako bat da. Osakidetzak aurten aurreratu egin du mamografiak egiten hasteko adina, 50 urtetik 48ra igaro baita, balizko kasuak lehenago detektatzeko eta biziraupen tasak handitzeko.

2024an, bularreko minbiziaren 715 kasu atzeman zituzten EAEn, gehienak hasierako faseetan eta pronostiko onarekin. Osasun Sailaren datuen arabera, bost urterako biziraupena % 88koa da, eta adierazle horrek baheketaren eraginkortasuna eta tratamendu pertsonalizatuen hobekuntza islatzen ditu.

Gainera, EAE izango da Estatuan Protonterapiako unitate bat izango duen lehenetarikoa, eta Donostia Ospitalean egongo da. Teknologia horri esker, erradiazio lokalizatuagoa eta ondorio kaltegarri gutxiagokoa aplikatu ahal izango da, berriz gaixotzeko arriskua murriztu eta pazienteen bizi-kalitatea hobetzeko.

Bularreko minbiziaren esparruan lan egiten duten elkarteek balorazio positiboa egin dute baheketa adina aurreratzearen inguruan, baina oraindik hobetzeko tartea dagoela uste dute.

Horien iritzian, arreta integrala eskaini behar zaie kaltetutako pertsonei, ez bakarrik arreta medikoa, baita psikologikoa, soziala eta lanarekin lotutakoa ere. Bularreko minbiziak gizonei ere eragiten diela (kasuen % 2 inguru), eta prozesu  horretan laguntza paziente guztiek behar dutela gaineratu dute.

Gaixoen kolektiboek lasaitasun eta itxaropen mezua zabaldu dute: gainditze tasa % 80tik gorakoa da, eta aurrerapen teknologiko eta terapeutikoei esker bai biziraupena bai bizi-kalitatea etengabe hobetu dira diagnostikatu ondoren.

Urriaren 19 honetan, begizta arrosa nagusituko da eraikin publikoetan eta kaleetan.

