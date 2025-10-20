Neguko ordutegira aldatzea
Sanchezek ordutegi aldaketarekin behin betiko amaitzea proposatu dio EBri: "Jada ez du zentzurik"

X sare sozialean zabaldutako bideo batean, Espainiako Gobernuko presidenteak azpimarratu du ordutegi aldaketak ez duela ia laguntzen energia aurrezten, eta "eragin negatiboa" duela jendearen osasunean eta bizitzan.

pedro sanchez
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea artxiboko irudi batean. Argazkia: Orain
EITB

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak urtean birritan egiten dugun ordu aldaketarekin amaitzea proposatuko du astelehen honetan Europako Kontseiluan, "jada zentzurik ez" duelako. Sanchezen hitzetan, ia ez du  energia aurrezten laguntzen eta jendearen osasunean eta bizitzan "eragin negatiboa" du.

Europa Pressek X sare sozialean argitaratutako bideo batean, Gobernuko buruak gogorarazi du aste honetan udako ordutegitik neguko ordutegira igaroko dela, eta adierazi du, "benetan", ez diola zentzua ikusten erlojuaren orratzak atzeratzeari eta aurreratzeari.

"Galdetzen zaizkien inkesta guztietan, Espainiakoei eta Europakoei, gehienak ordutegia aldatzearen aurka daude. Gainera, zientziak esaten digu ez dela energia aurrezten, eta urtean bi aldiz aldatzen dituela gure erritmo biologikoak", azaldu du.

Hori dela eta, Sanchezek iragarri du astelehen honetan Espainiako Gobernuak Europako Kontseiluan proposatuko duela duela sei urteko Europako Parlamentuaren bozketa bat baliatzea. Bertan, ordutegi aldaketa amaitzea erabaki zen, 2026an praktika hori uzteko, eta Energiaren Kontseiluan eskumena duen berrikuspen mekanismoa martxan jartzeko.

"Zer da politika erabilgarria? Herritarrei entzuten diena, baita zientziari ere, eta bere legedira eramaten dituena", esan du presidenteak mezuan.

