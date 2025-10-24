Hauek dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan dermatosi nodular kutsakorraren aurka indarrean dauden kautelazko neurriak
Abere-azokak eta -bilkurak bertan behera utzi dira espezie guztientzat, txakurren eta katuen kasuan izan ezik. Gainera, animalien mugimenduak kontrolatzeko neurriak aktibatuko dira, eta ibilgailuak eta garraio-elementuak desinfektatu eta intseskuak kentezeko neurriak hartuko dira.
Ofiziala da dagoeneko, Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren agindua ostiral honetan argitaratutak, gaurtik aurrera bertan behera geratuko dira behin-behinean ganadu-azokak Euskal Autonomia Erkidegoan, Dermatosi Nodular Kutsakorra (DNK) dela eta.
Neurriak azaroaren 30era arte egongo dira indarrean, baina Dermatosi Nodular Kutsakorraren bilakaera epidemiologikoaren arabera luza daitezke.
Neurri prebentibo gisa hartu du Eusko Jaurlaritzak erabakia, Frantzia eta Girona (Katalunia) bezalako "gertuko herrialde eta eskualdeetako egoera epidemiologikoaren" aurrean:
Hauek dira Eusko Jaurlaritzak hartutako neurri nagusiak:
- Feriak, lehiaketak, sariketak, "herri kirolak", merkatuak eta txakurrak eta katuak ez beste espezie guztietarako aldi baterako edozein ekitaldi bertan behera uztea. (Salbuespena: "Foru-aldundiek salbuespenez baimendu ahal izango dute gizartean errotuta dauden eta animalia-espezie bakarra duten ekitaldiak egitea, behiak ez badira").
- Mugimendua baino 24 ordu lehenago Euskal Autonomia Erkidegoan sartu edo irten diren abeltzaintzako garraio-ibilgailu guztiak desinfektatzeko eta desintsektatzeko betebeharra ezartzea. Partidekin batera aurkeztu beharreko agirien artean, desinfekzio- eta desintsektazio-ziurtagiria eskatuko da, horretarako zentro batek emana, edo, bestela, garraiobidea eta animaliak desinfektatu eta desintsektatu dituela dioen erantzukizunpeko adierazpena.
- Euskal Autonomia Erkidegoan sartzea debekatzea Dermatosi Nodular Kutsakorraren (DNK) aurkako gune mugatutzat jotako ustiategietatik datozen animaliak.
- Badaezpadako 21 eguneko berrogeialdia ezartzea, agindua argitaratu aurreko 21 egunetan eremu mugatuetatik animaliak jaso dituzten abeltzaintza-ustiategiko behi-espezieko animalia guztientzat. Berrogeialdia bete beharko dute, halaber, eremu libreetatik etorri arren, lekualdatzean eremu mugatuetatik ibili diren animaliek.
- Euskal Autonomia Erkidegoko behi-aziendaren mugimenduek zuzenekoak izan beharko dute jatorriko ustiategiaren eta helburuaren artean, eta ibilgailua desinfektatu eta desintsektatu egingo da kargatu aurretik. Inola ere ez da onartuko zama eta deskarga partzialik animaliak garraiatzean.
- Animaliak kontzentratu eta gizentzeko zentroei dagokienez, sartzen diren animaliak desintsektatu egingo dira sartzen diren unean. Tratamenduak maiztasuna izango du, sendagaiarentzat ezarritako erabilera baldintzen arabera.
- Jatorri edo helburu Euskal Autonomia Erkidegoko ustiategiak dituzten zaldi-mugimenduetarako txartelaren baliozkotasuna etetea. Neurriok indarrean dauden bitartean, zaldi-aziendaren mugimenduetarako abelazkuntza-mugimenduaren dokumentazioa ere eskatuko da.
