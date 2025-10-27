Zainketak
ZAINDOO, zaintzaileak zaintzeko zerbitzua aurkeztu du Jaurlaritzak

Una persona mayor con su cuidadora
Emakume bat, bere zaintzailearekin. Argazkia: EITB.

Euskal Autonomia Erkidegoan milioi erdi baino gehiago dira 65 urtetik gorako pertsonak, biztanleriaren % 23. Zainketa-premia gero eta handiagoa denez, Eusko Jaurlaritza zaintzaileak ere babestuko dituzten tresnak garatzen ari da. Zaintzaileei laguntzeko tresna horietako bat ZAINDOO izeneko mugikorrerako aplikazio bat da, eta dagoeneko mila pertsona inguruk erabiltzen dute.

Eusko Jaurlaritza Adinekoak Gizartea

GRAFCAV5695. BILBAO (ESPAÑA), 27/10/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales (c), visita este lunes el ambulatorio Doctor Areilza de Indautxu (Bilbao) acompañado por el consejero de Salud, Alberto Martínez (d). EFE/Luis Tejido
Pradales lehendakariak gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin die herritarrei, gripea goizago etorri delako aurten

Lehendakariak dei egin dio gizarteari ez lasaitzeko gripearen eraginaren aurrean, eta txertaketa-erritmoa handitzeko, aurten intzidentzia aurreratu egin baita EAEko herritarren artean, batez ere, Bizkaian. "Txertoa jarrita, urteroko gripea saihets dezakegu. Txertoa jarrita ondoezik eta ohean astebetez egotea saihets dezakegu. Eta txertoak, ez dezagun ahaztu, bizitza salbatu diezaguke”, adierazi du Pradalesek.

