Pradales lehendakariak gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin die herritarrei, gripearen eragina aurreratu egin delako
Lehendakariak dei egin dio gizarteari ez lasaitzeko gripearen eraginaren aurrean, eta txertaketa-erritmoa handitzeko, aurten bere intzidentzia aurreratu egin baita EAEko herritarren artean, batez ere Bizkaian. "Txertoa jarrita urteroko gripea saihets dezakegu. Txertoa jarrita ondoezik eta ohean astebetez egotea saihets dezakegu. Eta txertoak, ez dezagun ahaztu, bizitza salbatu diezaguke”, adierazi du Pradalesek.
ZAINDOO, zaintzaileak zaintzeko zerbitzua aurkeztu du Jaurlaritzak
Euskal Autonomia Erkidegoan milioi erdi baino gehiago dira 65 urtetik gorako pertsonak, biztanleriaren % 23. Zainketa-premia gero eta handiagoa denez, Eusko Jaurlaritza zaintzaileak ere babestuko dituzten tresnak garatzen ari da. Zaintzaileei laguntzeko tresna horietako bat ZAINDOO izeneko mugikorreko aplikazio bat da, dagoeneko mila pertsona inguruk erabiltzen dutena.
Chat GPTren elkarrizketa-funtzio erotikoak erabiltzaileen datu pribatuak arriskuan jar ditzake
Erabiltzailearen identitatea, helbidea, metadatuak eta elkarrizketen edukia bildu eta hainbat helburutarako erabiltzen ditu gailuak.
Gizon bat atxilotu dute Irungo kirol-instalazio batzuetako aldageletan emakumeak grabatzeagatik
Gertakariak joan den larunbat goizean izan ziren, herriko kirol-instalazioetako emakumeen aldageletan. Arropaz aldatzen ari zen emakume bat ohartu zen gizon bat gailu mugikor batekin grabatzen ari zitzaiola, gizonen eta emakumeen aldagelak bereizteko hormaren goiko aldetik.
Bost haur gazatar Euskadira iritsiko dira gaur, arreta mediko espezializatua jasotzeko
Eusko Jaurlaritzak baieztatu duenez, patologia traumatologikoak, kardiologikoak eta onkologikoak dituzten adingabeak Gurutzetako, Donostiako eta Basurtuko erietxeetan ospitaleratuko dituzte.
Bergarako ganadutegi batek abelburu guztiak hil egin beharko ditu, tuberkulosi kasu bat atzeman dutelako
Europako araudia oso zorrotza da, eta % 1eko intzidentzia gaindituz gero ganadutegiko animalia guztiak hiltzera behartzen du, eta horixe gertatu da Bergarako Zezenak ganadutegian.
Goialdeko borraskak kaltetutako valentziar adingabeen % 30ek beldurra diote euriari eta ekaitzei, urtebete geroago
Euriteek 229 hildako utzi zituzten —tartean, 9 haur. Save the Children erakundearen arabera, kaltetutako udalerrien “berreraikuntzan” ez dituzte haurrak erdigunean kokatu.
Gernika-Lumo Urriko Azken Astelehena ospatzen ari da
310 postu dira aurten 650 urte baino gehiagoko historia duen Euskal Herriko merkatu tradizional garrantzitsuenetako honetan.
“Lurraldearen arabera, aldeak daude. Gipuzkoako osasun zentroetan zailtasunak ditugu esku-hartze eraginkor bat izateko”
Herritarren % 5-7k pairatzen dute arreta gabeziaren eta hiperaktibitatearen nahasmendua. Amaiur Olarza ADAHIGI Gipuzkoako Arreta Gabezia eta Hiperaktibitate Nahastearen Elkarteko psikologoak adierazi duenez, horietako askok ez du diagnostikorik. Hala, ohartarazi du haurtzaroan tratamendurik ez izateak sintomak larriagotu egiten dituela helduaroan. Halaber, salatu du Euskadin ez dagoela adostasunik eta ekitaterik AGHN duten pertsonenei arreta emateko.
Baionako Xingar Feria beste data batzuetan egingo da 2026an, jendetza murrizten saiatzeko
Hitzordua apirilaren 23tik 26ra bitartean izango da, Aste Santuko opor garaitik kanpo, azken urteetako bisitari kopurua jaisten saiatzeko, delituak eta eragozpenak areagotu egin baitira azken edizioetan.