Hizkuntza Ofizialen Kontseilu berria eratu da, "forma eta funtsa" aldatuta

Osaera berria izango du, eta berritasun nagusienetako da kontseilura batuko direla autonomia erkidegoetako hizkuntza politiketako ordezkariak.
hizkuntza ofizialen kontseilua ehu

Hizkuntza Ofizialen Kontseiluaren bilera, gaur, Miramar Jauregian (Donostia). Argazkia: EHU

EITB

Azken eguneratzea

Hizkuntza Ofizialen Kontseilu  berria eratzeko bilera hartu du gaur Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU), Donostiako Miramar Jauregian egin den ekitaldian. Osaera berria izango du erakundeak, orain artekoa baino ordezkaritza zabalagoarekin: besteak beste, autonomia erkidegoetako hizkuntza politiketako ordezkariak, hizkuntzen akademiak eta institutuak batuko dira kontseilura.

Joan den irailean argitaratu ziren Estatuko Aldizkari Ofizialean izendapenak, eta gaurko ekitaldiarekin, eratuta geratu da. EHUk azaldu duenez,  "erabat" eraldatu dira Hizkuntza Ofizialen Kontseiluaren "forma eta funtsa". Orain arte, Estatuko Administrazio Orokorreko ordezkariek osatzen zuten erakundea.

Abiatu duen aro berri honetan, erakundearen helburu nagusia izango da hizkuntza ofizialen inguruko legedia —Espainiako Konstituzioan zein erkidegoetako estatutuetan jasota dagoena— betetzen dela bermatzea. Nazioarteko akordioei ere erreparatuko diete, herritarren hizkuntza eskubideak zaintzeko. Modu horretan, Estatuko Administrazio Orokorrarekin herritarrek dituzten hartu-emanetan hizkuntza ofizialak erabiltzeko eskubidea bermatu nahi da, bereziki, hizkuntza ofizial bat baino gehiago dituzten erkidegoetan.

Gutxienez, urtean behin bilduko da Hizkuntza Ofizialen Kontseilua, eta bere egitekoen artean dago Estatu espainiarren “hizkuntza aniztasunaren aldeko balioak” zabaltzea.

17 urteko ibilbidea

Espainiako Gobernuak 2008an jarri zuen martxan Hizkuntza Ofizialen Kontseilua, "herritarren hizkuntza-eskubideei arreta hobea emateko”, eta 2018an gonbidatu zituzten aurrenekoz erkidegoetako ordezkari politikoak eta hizkuntzarekin lotutako erakundeak kontseilura. Orain arte, iritzi emaile gisa aritu dira azken horiek, eta gaurtik, ordezkaritza izango dute egituran.

Gaurko ekitaldian, besteak beste, Joxerramon Bengoetxea EHUko errektorea, Aitor Aldasoro Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako sailburuordea eta Jabi Arakama Nafarroako Euskarabideko zuzendaria izan dira. 

EHU Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Euskara Gizartea

