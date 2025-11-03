Hizkuntza Ofizialen Kontseilu berria eratu da, "forma eta funtsa" aldatuta
Hizkuntza Ofizialen Kontseilu berria eratzeko bilera hartu du gaur Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU), Donostiako Miramar Jauregian egin den ekitaldian. Osaera berria izango du erakundeak, orain artekoa baino ordezkaritza zabalagoarekin: besteak beste, autonomia erkidegoetako hizkuntza politiketako ordezkariak, hizkuntzen akademiak eta institutuak batuko dira kontseilura.
Joan den irailean argitaratu ziren Estatuko Aldizkari Ofizialean izendapenak, eta gaurko ekitaldiarekin, eratuta geratu da. EHUk azaldu duenez, "erabat" eraldatu dira Hizkuntza Ofizialen Kontseiluaren "forma eta funtsa". Orain arte, Estatuko Administrazio Orokorreko ordezkariek osatzen zuten erakundea.
Abiatu duen aro berri honetan, erakundearen helburu nagusia izango da hizkuntza ofizialen inguruko legedia —Espainiako Konstituzioan zein erkidegoetako estatutuetan jasota dagoena— betetzen dela bermatzea. Nazioarteko akordioei ere erreparatuko diete, herritarren hizkuntza eskubideak zaintzeko. Modu horretan, Estatuko Administrazio Orokorrarekin herritarrek dituzten hartu-emanetan hizkuntza ofizialak erabiltzeko eskubidea bermatu nahi da, bereziki, hizkuntza ofizial bat baino gehiago dituzten erkidegoetan.
Gutxienez, urtean behin bilduko da Hizkuntza Ofizialen Kontseilua, eta bere egitekoen artean dago Estatu espainiarren “hizkuntza aniztasunaren aldeko balioak” zabaltzea.
17 urteko ibilbidea
Espainiako Gobernuak 2008an jarri zuen martxan Hizkuntza Ofizialen Kontseilua, "herritarren hizkuntza-eskubideei arreta hobea emateko”, eta 2018an gonbidatu zituzten aurrenekoz erkidegoetako ordezkari politikoak eta hizkuntzarekin lotutako erakundeak kontseilura. Orain arte, iritzi emaile gisa aritu dira azken horiek, eta gaurtik, ordezkaritza izango dute egituran.
Gaurko ekitaldian, besteak beste, Joxerramon Bengoetxea EHUko errektorea, Aitor Aldasoro Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako sailburuordea eta Jabi Arakama Nafarroako Euskarabideko zuzendaria izan dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Liztor asiatikoa, espezie inbaditzaile eta kezkagarria
Bi aste eskasetan hiru pertsona hil dira Galizan liztor asiatikoaren ziztadez. Horrek espezie inbaditzaile honekiko kezka areagotu egin du Euskal Herrian ere. Zer egin beharko genuke liztor asiatikoaren habia ikusten badugu? Oier Alberdi liztor beltzaren tratatzaileak zenbait aholku eman ditu gai konplexu honen aurrean.
Taldean egindako eraso faxista eta LGTBIfobiko bat salatu dute Gorraitzeko jaietan
Berhezi Berdintasun Kontsultorioak azaldu duenez, taldeak ikur frankistak eta falangistak zeramatzan. Bestalde, Kontsultorioak Eguesibko Udalaren isiltasuna kritikatu du, irailean gertatutako erasoaren aurrean.
Motor-gidari bat hil da Lemoizen gertatutako trafiko-istripu batean
Istripua gertatu den BI-3152 errepidea itxita dago, eta Ertzaintzak izapideak ireki ditu arrazoiak argitzeko.
Sarrigurenen atxilotutako gizona espetxeratu dute, adingabe bati sexu-erasoa egiteagatik
Fiskaltzak behin-behineko espetxeratzea eskatu du, komunikatua eta fidantzarik gabea, 16 urteko adingabe bati penetrazioarekin egindako sexu-eraso (bortxaketa) delitu batengatik.
Lagun bat ospitaleratu dute Gasteizen, patinetea lehertu eta kea arnasteagatik
Ibilgailuak lokal baten barruan egin zuen eztanda, eta jabeek bateria bertatik atera eta su-itzalgailu batekin busti zuten, suhiltzaileak iritsi aurretik.
Gizon bat atxilotu dute bikotekide ohia hiltzea leporatuta, Huelvan
47 urteko emakumezko biktimaren lankideek horren gorpua aurkitu zuten, indarkeria zantzuekin, lan egiten zuen eta bizi zen nekazaritza-lursailean bertan. Emakumearen alabak joan den astean Guardia Zibilari jakinarazi zionez, atxilotuak ama mehatxatu egin zuen, beste pertsona batekin ezkonduko zela iragarri ondoren.
Gabonetako trena, gaueko lasterketa eta mahai-futbol txapelketa: Bilboko metroak 30 urte bete ditu, eta ospatzen dabil
Bilboko metroak hiru hamarkada beteko ditu aurten, eta kontzertuak, zozketak eta dekorazio bereziak egingo ditu, baita Gabonetako trena, futbolin-txapelketa eta Underrun gaueko lasterketa ere.
Emakume bat San Ignazioko metro geltokian erditu da, Bilbon
Emakumea, senarrarekin batera, Lutxanako geltokian zegoen, eta zenbait bidaiarik ohartarazi dute urak egin dituela, eta, bagoirik bagoira, mediku bila aritu dira.
Bernedoko kanpalekuak antolatzen dituen elkartearen aurkako zehapen-espedientea abiatu du Arabako Aldundiak
Sarrea Euskal Udaleku Elkartearen aurkako zehapen-espedientea ireki du Aldundiak, araudiaren "bi betebehar ez betetzea" leporatuta: eskumena duen departamentuari jardueraren berri ez ematea eta eskatutako dokumentazioa Aldundiari ez helaraztea. Orain arte, 21 salaketa aurkeztu dituzte udaleku horietan parte hartu zuten adingabeen familiek, sexu-erasoak eta exhibizionismoa egitea egotzita.