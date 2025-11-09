Gorde
Giro ezin hobea Donostian, Behobia-Donostia dela eta

18:00 - 20:00
EITB

Milaka pertsona bildu dira Donostian igande honetan, toki askotako korrikalariak erakarri dituen lasterketa herrikoian. Kirol proba hunkigarria izan da familia eta lagun talde askorentzat.

"Palestinarekin bat, konpromiso bat" ekimena aurkeztu dute, Gernika-Palestina sareak deituta

Gernika-Palestina herri ekimenak euskal gizartearen konpromisoa eskatu du larunbat honetan, "Palestina babesteko eta elkartasun aktiboan urratsak emateko", bai arlo ekonomikoan, bai arlo humanitarioan. Hainbat "eragile politiko eta sozialen" babesarekin eman du konpromisoaren berri, Donostian egindako prentsaurreko batean, eta Israelekin harremanak haustea eta "nazioarteko zuzenbidea errespetatzea eta aplikatzea" eskatu du.
