Greenpeaceko ekintzaile batek Madrilgo zerua zeharkatu du, Brasilgo COP30 goi-bileraren atarian
Greenpeaceko ekintzaile batek 30 metroko altueran zintzilik zegoen zinta bat zeharkatu du Madrilgo erdigunean, "Planeta, hari-harian" zioen pankarta batekin batera. Ekintzaren helburua "justizia klimatikoa" eskatzea zen, gaur Brasilen hasiko den Klimaren Goi-bileraren (COP30) atarian.
Zure interesekoa izan daiteke
EAEko jaiotza-tasak % 2,1ko igoera izan du urteko bigarren hiruhilekoan
Horrekin batera, atzerriko nazionalitatea duten amen jaiotzak totalaren % 25,3 dira Euskadin. Bereziki nabarmentzekoa da Arabako kasua, % 32,5era iristen baitira.
"Indarkeria isilak" eta mikromatxismoak ditu ardatz azaroaren 25eko Nafarroako erakundeen kanpainak
‘Egunerokoan ere ezkutatzen da indarkeria. Ikusaraz dezagun’, izango da Nafarroako leloa A25aren aurrean, emakumeen edozein kontrol, diskriminazio eta desbalorizazio moduren aurkako kanpainan. Taberna lehendakariordeak Foru Gobernuaren kanpaina bat aurkeztu du, emakume askok beren egunerokoan jasaten duten indarkeria psikologikoa, ekonomikoa eta sinbolikoa salatzeko
Indarkeria matxista denon ardura dela azpimarratuko du aurten azaroaren 25eko kanpainak
‘Ez da zure arazoa soilik, gurea ere bada’ izango da EAEko erakundeek aurkeztutako kanpainaren leloa, eta norbanako batzuen arazo izatetik urruti, gizarte osoari eragiten dion egiturazko arazoa dela eta emakumeak babesteko komunitateak osatzeko beharra nabarmenduko ditu.
Artxandako funikularra itxiko dute hiru egunez, mantentze-lanak egiteko
Udalak jakinarazi duenez, autobus zerbitzu berezia (E5 linea) martxan jarriko da, Bilbo eta Artxandaren arteko garraioa indartzeko. Zerbitzu hori A7 lineako ohiko autobusaren osagarri modura emango da, azken horrek normaltasunez jarraituko baitu.
Oiartzungo AP-8ko saihesbidea obrengatik itxiko dute igande eta astelehen gauetan
Mantentze-lanak Bilborako noranzkoan izango dira, 22:00etatik 06:00etara.
GOIDIaren biktimek Mazon espetxeratzeko eskatu dute
Carlos Mazonek dimisioa eman zuenetik astebete igaro denean, goi-geruzetako depresio isolatuaren biktimek herritarren garaipentzat jo dute, baina ez dela nahikoa nabarmendu dute. Valentziako Gorteen aurrean egindako protestan, Mazon espetxeratzeko eta haren gobernu osoaren dimisioa eskatu dute, Feijooren eta Abascalen arteko negoziazioak gaitzetsi eta Valentziaren etorkizuna valentziarrek hauteskundeetan erabaki behar dutela aldarrikatzeaz gainera.
Milaka lagunek protesta egin dute Andaluzian osasun publikoaren gainbehera salatzeko
Gure biziek ezin dute itxaron. Hori da argi eta ozen oihukatu dutena bularreko minbiziaren baheketengatik kaltetutako emakumeek Andaluziako lurralde guztietan gaur egin dituzten mobilizazioetan. Milaka lagun irten dira kalera Juanma Morenoren gobernuaren kudeaketa salatzera. Egin dituen murrizketek eta pribatizazioek osasun publikoaren gainbehera ekarri dutela deitoratu dute.
Amaitu dira AP-8ko auto-ilarak Orioko zubian, Bilboko noranzkoan
Kamioi baten eta auto baten arteko talkak 3,5 kilometrora arteko ilarak eragin ditu Orioko zubian, Bilboko noranzkoan.
Harresirik gabeko nazioarteko egunean, elkarretaratzeak egin dituzte Bilbon, Irunen, Iruñean eta Gasteizen
Harresirik gabeko eguna ospatzen da urtero azaroaren 9an, pertsonei eragiten dieten indarkeria salatzeko eta harresirik gabeko mundu bat aldarrikatzeko. 1989ko azaroaren 9an eraitsi zuten Berlingo harresia, eta horregatik egiten dute egun horretan. Hainbat elkarretaratze izan dira gaur Hego Euskal Herrian, Ongi Etorri Errefuxiatuak, BDZ eta beste eragile batzuek deituta. Bereziki Palestinako herria izan dute aurten gogoan.