Madril
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Greenpeaceko ekintzaile batek Madrilgo zerua zeharkatu du, Brasilgo COP30 goi-bileraren atarian

Una activista de Greenpeace camina sobre el cielo de Madrid en el inicio de la COP30
18:00 - 20:00
Madril, gaur goizean. Argazkia: Greenpeace

Azken eguneratzea

Greenpeaceko ekintzaile batek 30 metroko altueran zintzilik zegoen zinta bat zeharkatu du Madrilgo erdigunean, "Planeta, hari-harian" zioen pankarta batekin batera. Ekintzaren helburua "justizia klimatikoa" eskatzea zen, gaur Brasilen hasiko den Klimaren Goi-bileraren (COP30) atarian.

Klima Aldaketa Madril Gizartea

PAMPLONA, 10/11/2025.- El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, y la directora gerente del Instituto Navarra para la Igualdad / Nafarroako Berdintasuneko Institutua (INAI / NABI), Patricia Abad, han presentado este lunes en Pamplona la campaña del Gobierno de Navarra con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. EFE/ Iñaki Porto
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

"Indarkeria isilak" eta mikromatxismoak ditu ardatz azaroaren 25eko Nafarroako erakundeen kanpainak

‘Egunerokoan ere ezkutatzen da indarkeria. Ikusaraz dezagun’, izango da Nafarroako leloa A25aren aurrean, emakumeen edozein kontrol, diskriminazio eta desbalorizazio moduren aurkako kanpainan. Taberna lehendakariordeak Foru Gobernuaren kanpaina bat aurkeztu du, emakume askok beren egunerokoan jasaten duten indarkeria psikologikoa, ekonomikoa eta sinbolikoa salatzeko

Carlos Mazonek dimisioa eman zuenetik aste bete dela, goidiaren biktimek herritarren garaipentzat jo dute gertatutakoa, baina nahikotzat ez dutela nabarmendu dute. Valentziako Gorteen aurrean egindako protestan, Mazonek espetxean amaitu behar duela eta bere gobernu osoak dimisioa eman behar duela eskatu dute, Feijóo eta Abascalen arteko negoziazioak gaitzetsiz eta Valentziaren etorkizuna valentziarrek hauteskundeetan erabaki behar dutela aldarrikatuz.
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

GOIDIaren biktimek Mazon espetxeratzeko eskatu dute

Gure biziek ezin dute itxaron. Hori da argi eta ozen oihukatu dutena bularreko minbiziaren baheketengatik kaltetutako emakumeek Andaluziako lurralde guztietan gaur egin diren mobilizazioetan. Milaka lagun irten dira kalera Juanma Morenoren gobernuaren kudeaketa salatzera. Egin dituen murrizketek eta pribatizazioek osasun publikoaren gainbehera ekarri dutela deitoratu dute.
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Milaka lagunek protesta egin dute Andaluzian osasun publikoaren gainbehera salatzeko

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Harresirik gabeko nazioarteko egunean, elkarretaratzeak egin dituzte Bilbon, Irunen, Iruñean eta Gasteizen

Harresirik gabeko eguna ospatzen da urtero azaroaren 9an, pertsonei eragiten dieten indarkeria salatzeko eta harresirik gabeko mundu bat aldarrikatzeko. 1989ko azaroaren 9an eraitsi zuten Berlingo harresia, eta horregatik egiten dute egun horretan. Hainbat elkarretaratze izan dira gaur Hego Euskal Herrian, Ongi Etorri Errefuxiatuak, BDZ eta beste eragile batzuek deituta. Bereziki Palestinako herria izan dute aurten gogoan.

