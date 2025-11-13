TERRAZAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bilboko Martzana kaiko ostalariek ez dituzte terrazak kendu, nahiz eta Kostak instalazioak debekatu

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Inguruko bizilagunekin gatazka luzea izan ondoren hartu dute neurria. Ostalaritzak sortutako zarata murriztea eskatzen dute bizilagunek, baina, oraingoz, kaiko lokalek martxan jarraitzen dute, terrazak irekita.

Bilbo Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

TSJPV TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA DEL PAIS VASCO
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ontzat jo du euskara eskatzeagatik Gipuzkoako Aldundiaren LEP bat baliogabetu izana

Horrela, auzitegiak berretsi egin du aurrez Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 1 zenbakiko Epaitegiak emandako epaia. Ebazpenak azpimarratzen duenez, lanpostu guztietan euskara eskatzeak "berdintasun baldintzetan lanpostu publikoa lortzeko oinarrizko eskubidea" urratzen zaien "probintzia horretako biztanleen ia erdiei", gaineratzen duenez "administrazioarekin egiten diren harremanetan % 20-% 25 baino egiten dira egiten euskaraz". 

Gehiago kargatu
Publizitatea
X