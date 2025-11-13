Euskarazko hizkuntza-eskakizunak lan-eskaintza publikoak euskaraz eginez edo lanean erabiliz egiaztatu ahal izango dira
Euskara maila egiaztatzeko eta ebaluatzeko beste bi sistema ezarri ditu Eusko Jaurlaritzak, Euskal Sektore Publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretuan jasotakoak.
Aurrerantzean, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoan euskararen ezagutza egiaztatzeko eta ebaluatzeko bi sistema berri egongo dira: lan-eskaintza publikoetako azterketak euskaraz egitea edo laneko eginkizun eta zeregin "gehienak" euskaraz egiten direla frogatzea.
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) Eusko Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu den Ibone Bengoetxearen agindu bat argitaratu du. Horren bidez arautzen dira euskara maila egiaztatzeko eta ebaluatzeko sistemak, Euskal Sektore Publikoan euskararen erabilera normalizatzeko otsailaren 22ko 19/2024 dekretuan jasotakoak.
Hortaz, Administrazio Publikoaren Euskal Institutuaren (HAPEI) deialdi ohiko edo bereziez gain, euskara maila egiaztatzeko eta ebaluatzeko beste bi sistema ezartzen ditu aipaturiko aginduak euskal sektore publikoko entitateetan lanpostuei esleitutako hizkuntza-eskakizunak betetzen direla egiaztatzeko.
Batetik, hautaprobak euskaraz eginda hizkuntza eskakizunak egiaztatu ahal izango dira. Lan-eskaintza publikoa deitu duen entitateak idatzizko zein ahozko ekoizpenak bidaliko dizkio HAPEIri, zuzendu eta ebaluatzeko, hizkuntza-eskakizunak egiaztatze aldera.
Halaber, hautaketa-deialdia egin duen entitateak oinarrietan zehaztuko du prozesuan sistema hori aplikatuko den, eta euskarako proba espezifikoa egiteko aukera izango den. Bi sistemak erabiliz gero, hautagaiak sistema bakarra aukeratu ahalko du.
Bestetik, langileak bere lanpostuan euskara erabiliz hizkuntza eskakizun maila betetzen duela egiaztatu ahal izango du. Horretarako langileak gutxienez urtebeteko jarduna izan beharko du lanpostu horretan. Langileak bere lankideekiko harremanak nagusiki euskaraz izan beharko ditu, ahoz eta idatziz.
HAPEIk baldintzak betetzen direla bermatu beharko du, hizkuntza-eskakizuna aitortu aurretik.
Langile bakoitzak gehienez bi urtean behin eskatu ahalko du egiaztatze-sistema horretan parte hartzea. Horrez gain, ebaluazio-sistema hori aplikatu zaion urtean langileak ezin izango du parte hartu HAPEIren ohiko deialdietan.
Zure interesekoa izan daiteke
Ane Elordi, Korrikaren koordinatzailea: "Euskara arnasa da"
Ane Elordi Korrikaren arduradunak adierazi du "Euskara gara" leloak jendartea duela helburu. Bere hitzetan, "Euskal Herriak arnasa berria behar du; euskararen herrira jauzi egin nahi duten guztien herria gara, berton jaioak izan zein kanpotik etorriak. Euskara da gure arnasa, elkarren zaintzaren hizkuntza, justizia sozialaren hizkuntza".
Korrika 24k Errigora ekimena omenduko du, Atharratzetik Bilbora
Herri martxaren hurrengo edizioak Errigoraren lana aitortuko du, eta Atharratzetik Bilbora ibilbidea egingo du martxoaren 19tik 29ra. Mezu ofizialak, "Euskara gara", komunitatearen eta hizkuntzaren etorkizun partekatuaren ideia indartzen du.
Ertzaintzak atxilotuen estatistika argitaratu du, jaioterriaren arabera
Beste autonomia-erkidego batzuetan eta atzerrian jaiotako ustezko delitugileen berri ematen hasi da Ertzaintza. Atal horretan bereizten dira EBko herrialdeetatik, Europako gainerako herrialdeetatik, Magrebetik, Afrikako gainerako herrialdeetatik, Latinoamerikatik, Estatu Batuetatik eta Kanadatik, Asiatik, Ozeaniatik eta atzerriko zehaztu gabeko gainerako herrialdeetatik etorritakoak.
Bilboko Martzana kaiko ostalariek ez dituzte terrazak kendu, nahiz eta Kosta Zuzendaritzaren araua indarrean dagoen
Inguruko bizilagunekin gatazka luzea izan ondoren hartu dute neurria. Ostalaritzak sortutako zarata murriztea eskatzen dute bizilagunek, baina, oraingoz, kaiko lokalek martxan jarraitzen dute, terrazak irekita.
Lau lagun zauritu dira, eta bat larri dago, ihes egin nahian leihotik erorita, Barakaldon izandako sute batean
Lau gizon zauritu dira, eta horietako bat larri dago, gaur goizaldean Barakaldoko Carmen kaleko etxebizitza batean izandako sutean. Sua itzali dute, eta eraikineko hainbat bizilagun etxetik atera behar izan dituzte.
Arartekoak Segurtasun Sailari galdetu dio zergatik hasi den atxilotuen jatorriaren berri ematen
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak azaldu zuen irizpidea aldatzea erabaki zela, atxilotuen jatorriariaren inguruan Eusko Legebiltzarrean eskuineko alderdiak egiten ari ziren "presio izugarriaren" ondorioz.
Errenteriako hiru agustindarren azken agurra
Hamarkada luzez bizileku izan duten etxetik alde egiteko unea iritsi zaie Errenteriako Agustina monasterioko 3 ahizpei. Gaur etxe-aldatze lanetan ikusi ditugu, Bilboko Santa Monika monasteriora mugituko dira euren fedearekin jarrai dezaten, eta beharrezkoa duten zaintza egokia izan dezaten.
Zumarragako Ospitaleko bloke kirurgiko berriaren obrak hasi ditu Osakidetzak
Osakidetzak Zumarragako Ospitaleko bloke kirurgiko berriaren lanak hasi ditu, 75 milioi euroko inbertsioa izango duena. Eraikin berriak bederatzi ebakuntza-gela, Minaren Unitatea, hainbat kontsultarekin, hemodialisirako 18 postu, endoskopietarako 14 postu eta esterilizazio-gela bat izango ditu.
Gizon bati 10 urteko kartzela-zigorra ezarri diote, Iruñean 13 urteko neskato bat bortxatzeagatik
Erasoa 2022ko urrian gertatu ziren, Iruñean. Auzitegiak, halaber, zigortua herrialdetik kanporatzea erabaki du, hirugarren gradua edo behin-behineko askatasuna lortzen duenean.