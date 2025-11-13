EUSKARA
Euskarazko hizkuntza-eskakizunak lan-eskaintza publikoak euskaraz eginez edo lanean erabiliz egiaztatu ahal izango dira

Euskara maila egiaztatzeko eta ebaluatzeko beste bi sistema ezarri ditu Eusko Jaurlaritzak, Euskal Sektore Publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretuan jasotakoak. 

EPE baten azterketa. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Aurrerantzean, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoan euskararen ezagutza egiaztatzeko eta ebaluatzeko bi sistema berri egongo dira: lan-eskaintza publikoetako azterketak euskaraz egitea edo laneko eginkizun eta zeregin "gehienak" euskaraz egiten direla frogatzea. 

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) Eusko Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu den Ibone Bengoetxearen agindu bat argitaratu du. Horren bidez arautzen dira euskara maila egiaztatzeko eta ebaluatzeko sistemak, Euskal Sektore Publikoan euskararen erabilera normalizatzeko otsailaren 22ko 19/2024 dekretuan jasotakoak.

Hortaz, Administrazio Publikoaren Euskal Institutuaren (HAPEI) deialdi ohiko edo bereziez gain, euskara maila egiaztatzeko eta ebaluatzeko beste bi sistema ezartzen ditu aipaturiko aginduak euskal sektore publikoko entitateetan lanpostuei esleitutako hizkuntza-eskakizunak betetzen direla egiaztatzeko.  

Batetik, hautaprobak euskaraz eginda hizkuntza eskakizunak egiaztatu ahal izango dira. Lan-eskaintza publikoa deitu duen entitateak idatzizko zein ahozko ekoizpenak bidaliko dizkio HAPEIri, zuzendu eta ebaluatzeko, hizkuntza-eskakizunak egiaztatze aldera.

Halaber, hautaketa-deialdia egin duen entitateak oinarrietan zehaztuko du prozesuan sistema hori aplikatuko den, eta euskarako proba espezifikoa egiteko aukera izango den. Bi sistemak erabiliz gero, hautagaiak sistema bakarra aukeratu ahalko du. 

Bestetik, langileak bere lanpostuan euskara erabiliz hizkuntza eskakizun maila betetzen duela egiaztatu ahal izango du. Horretarako langileak gutxienez urtebeteko jarduna izan beharko du lanpostu horretan. Langileak bere lankideekiko harremanak nagusiki euskaraz izan beharko ditu, ahoz eta idatziz.

HAPEIk baldintzak betetzen direla bermatu beharko du, hizkuntza-eskakizuna aitortu aurretik. 

Langile bakoitzak gehienez bi urtean behin eskatu ahalko du egiaztatze-sistema horretan parte hartzea. Horrez gain, ebaluazio-sistema hori aplikatu zaion urtean langileak ezin izango du parte hartu HAPEIren ohiko deialdietan.

