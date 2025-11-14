Streaming
Gorde
Euskal selezioa vs Palestina

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

San Mames estadiotik zuzenean.
Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gizartea

palestinarekin elkartasuna plataforma
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Palestinarekin Elkartasuna plataformak "probokatzeari uzteko" eskatu dio Zupiria sailburuari

"Kriminalizazio kanpaina bertan behera uzteko" eskatu diote Segurtasun sailburuari. Palestinarekin Elkartasuna plataformako kideen hitzetan, "guztiz kontraesankorra da biharko partida normaltasunez eta istilurik gabe joatea nahi duela esatea, eta, aldi berean, partidaren aurreko egunetan tentsioa areagotzen eta antolatzaileak probokatzen aritzea". "Badirudi Eusko Jaurlaritzak bihar istiluak izatea nahi duela", gaineratu dute.

