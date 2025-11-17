IKERKETA

Amaya Zabarteren senarrak uste du Zupiriak ez duela auziari buruz  "ezer argitara emango"

Bestalde, jakinarazi du Reala-PSG partidaren atarian Ertzaintzak egindako kargekin lotuta, hirugarren salaketa bat aurkeztuko duela beste pertsona batek. 

 

Amaya Zabarte eta Joseba Novoa senarra, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

EITB

Amaya Zabarteren auzia argitzen lagunduko duen "ezer ez du argitara emango" Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak. Ondorio hori atera du Joseba Novoak, Zabarteren senarrak,  sailburuarekin bilera izan ondoren. 

2024ko martxoan, Reala-PSG Txapeldunen Ligako partidaren atarian, Anoeta inguruan izandako istiluetan Ertzaintzaren foam jaurtigai batek buruan jo zuen Zabarte, eta larri zaurituta eraman zuten Donostia Ospitalera. Zaintza Intentsiboen Unitatean egon zen ingresatuta 44 urteko irundarra. 

Gaur jakin da joan den astean Segurtasun sailburuak Novoa hartu zuela Ertzaintzaren Irungo komisaldegian. Besteak beste, poliziaren atestatua "txapuza" bat izan zela esan zion Zabarteren senarrak Zupiriari. 

Halaber,  sailburuak bileran emandako beste informazio bat eman du jakitera. Antza, salaketa jarri eta biharamunean, Zabarterik azterketa mediku  bat egitea eskatu zuen Ertzaintzak, baina kasuaren ikerketaren ardura zen epaileak ukatu egin zuen. Familiak orain izan du horren berri. Zauritu eta hamaika hilabetera egin zioten azterketa. 

Zabartek bizitako egoera dela eta, Zupiriak bere kezka azaldu dion arren, Novoak nabarmendu du gertakarien inguruan ez ziola iritzirik eman.  

Hirugarren salaketa

Bestalde, Novoak adierazi du Reala-PSG partidaren atarian Ertzaintzak egindako kargekin lotuta, hirugarren salaketa bat aurkeztuko duela beste pertsona batek. Aurrena Zabartek jarri zuen, eta bigarrena, Maria Martinek. 

Hirugarren zauritua ere, emakumea da eta lepoan jaso omen zuen pilotakada.

Xuhar Pazos gazteari elkartasuna adierazteko egindako bilkuran egindako bilkuran izan dira gaur Zabarte eta Novoa, eta han eman dute jakitera hirugarren salaketa egongo dela. Iazko inauterietan, Tolosan izandako istiluetan begi bateko ikusmena galdu zuen Pazosek, Ertzaintzaren foam jaurtigai batek jo ondoren. 

 

