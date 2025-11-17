SARE SOZIALAK
Gazteen % 75ek sare sozialen bidez jasotzen dute informazioa, eta % 13k soilik identifikatzen dituzte albiste faltsuak

Gazteen % 20a baino gehiago eduki ideologikoen eta eztabaidagarrien eraginpean jartzen dira egunero. Hala ere, "berdintasunaren, demokraziaren edo immigrazioaren alde jarraitzen dute" ikerketaren arabera.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAEko gazteen % 74,6ak sare sozialen bidez jasotzen du gaurkotasunaren berri, batez ere Instagram bidez. Gainera, % 13,4ak soilik identifikatzen ditu zurrumurru, bulo edo albiste faltsuak. Ikerketaren xehetasun guztiak, Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailak egindako "Gazteria, sare sozialak eta 2025 informazioa" txostenean ageri dira.

Txostenaren aurkezpenean Xabier Legarreta Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuordeak eta Adrian Lopez Gazteria eta Emantzipazioko zuzendariak parte hartu dute.  Azaldu dutenez, dokumentua 15 eta 29 urte bitarteko gazteei 2025eko bi alditan egindako inkesta batetik abiatu da.

Ikerketaren arabera, inkestan parte hartu duten gazteen % 98,2ak egunero sare sozialen bat erabiltzen du, batez beste, 3,3 sare sozial eguneko. Inkestaren erantzunen arabera, sare sozialak dira gazteen informazio-iturri nagusia gaurkotasuneko albisteei dagokienez.

Bestalde, sare sozialetan euskararen erabilerak gora egin duela adierazi dute. Gazteen % 43,6ak euskara erabiltzen du sareetan, erabiltzaile gehienak Gipuzkoan aurkitzen dira.

Albiste faltsu eta buloei dagokienez, gazteen % 77,6ak adierazi du azken astean buloen eraginpean egon dela, eta % 13,4ak soilik uste du "oso ziur" dagoela buloak ikusten dituenean.  Gazteen % 34ak adierazi du ez dagoela oso ziur buloak identifikatu ahal izateaz, eta % 12,8ak ez daki ikusi duen informazioaren artean buloak zeuden ala ez.

Bost gaztetik batek dio, noizbait, mezu eta iruzkin desatseginak bidaltzen zizkion norbaiten jazarpena sentitu duela sare sozialetan. Emakume gazteek gizon gazteek baino jazarpen gehiago jasaten dutela adierazi dute, % 26,5 eta % 16,9, hurrenez hurren. Gainera, gazteen % 31,7ri eduki erotikoak edo sexualak iritsi zaizkio, haien baimenik gabe.

Bestalde, gazteen % 20 baino gehiago immigrazioaren aurkako iruzkinen , demokraziaren funtzionamenduari egindako kritiken eta genero-berdintasuneko politikak baztertzeko edukien eraginpean dago egunero, borondatez edo nahi gabe.

Hala eta guztiz ere, txostenak egiaztatzen duenez, "berdintasuna zalantzan jartzen duten, immigrazioaren aurkakoak diren edo demokraziarekin kritikoak diren mezuen eraginpean egoteak, besteak beste, ez du esan nahi gazteek ideia horiek hartzen dituztenik; kasu askotan, adierazpen horrek gogoeta, azterketa kritikoa eta, ondorioz, diskurtso horien aurkako jarrerak indartzea eragin dezake ".

 

