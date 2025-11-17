Gazteen % 75ek sare sozialen bidez jasotzen dute informazioa, eta % 13k soilik identifikatzen dituzte albiste faltsuak
Gazteen % 20a baino gehiago eduki ideologikoen eta eztabaidagarrien eraginpean jartzen dira egunero. Hala ere, "berdintasunaren, demokraziaren edo immigrazioaren alde jarraitzen dute" ikerketaren arabera.
EAEko gazteen % 74,6ak sare sozialen bidez jasotzen du gaurkotasunaren berri, batez ere Instagram bidez. Gainera, % 13,4ak soilik identifikatzen ditu zurrumurru, bulo edo albiste faltsuak. Ikerketaren xehetasun guztiak, Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailak egindako "Gazteria, sare sozialak eta 2025 informazioa" txostenean ageri dira.
Txostenaren aurkezpenean Xabier Legarreta Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuordeak eta Adrian Lopez Gazteria eta Emantzipazioko zuzendariak parte hartu dute. Azaldu dutenez, dokumentua 15 eta 29 urte bitarteko gazteei 2025eko bi alditan egindako inkesta batetik abiatu da.
Ikerketaren arabera, inkestan parte hartu duten gazteen % 98,2ak egunero sare sozialen bat erabiltzen du, batez beste, 3,3 sare sozial eguneko. Inkestaren erantzunen arabera, sare sozialak dira gazteen informazio-iturri nagusia gaurkotasuneko albisteei dagokienez.
Bestalde, sare sozialetan euskararen erabilerak gora egin duela adierazi dute. Gazteen % 43,6ak euskara erabiltzen du sareetan, erabiltzaile gehienak Gipuzkoan aurkitzen dira.
Albiste faltsu eta buloei dagokienez, gazteen % 77,6ak adierazi du azken astean buloen eraginpean egon dela, eta % 13,4ak soilik uste du "oso ziur" dagoela buloak ikusten dituenean. Gazteen % 34ak adierazi du ez dagoela oso ziur buloak identifikatu ahal izateaz, eta % 12,8ak ez daki ikusi duen informazioaren artean buloak zeuden ala ez.
Bost gaztetik batek dio, noizbait, mezu eta iruzkin desatseginak bidaltzen zizkion norbaiten jazarpena sentitu duela sare sozialetan. Emakume gazteek gizon gazteek baino jazarpen gehiago jasaten dutela adierazi dute, % 26,5 eta % 16,9, hurrenez hurren. Gainera, gazteen % 31,7ri eduki erotikoak edo sexualak iritsi zaizkio, haien baimenik gabe.
Bestalde, gazteen % 20 baino gehiago immigrazioaren aurkako iruzkinen , demokraziaren funtzionamenduari egindako kritiken eta genero-berdintasuneko politikak baztertzeko edukien eraginpean dago egunero, borondatez edo nahi gabe.
Hala eta guztiz ere, txostenak egiaztatzen duenez, "berdintasuna zalantzan jartzen duten, immigrazioaren aurkakoak diren edo demokraziarekin kritikoak diren mezuen eraginpean egoteak, besteak beste, ez du esan nahi gazteek ideia horiek hartzen dituztenik; kasu askotan, adierazpen horrek gogoeta, azterketa kritikoa eta, ondorioz, diskurtso horien aurkako jarrerak indartzea eragin dezake ".
Zure interesekoa izan daiteke
Gure Eskuk “HERRITU” aurkeztu du, Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen alde agertzeko
Gure Eskuk “HERRITU” ekimena aurkeztu du gaur, euskal komunitatea sendotzeko eta zutabeak indartzeko helburua duen tresna gisa. Euskarri modura txartel fisiko edo birtuala izango du. Harpidetza egiten duenak Euskal Herria 7 herrialdek osatutako nazio bat dela, eta euskararen eta erabakitzeko eskubidearen aldeko atxikimendua adieraziko du. Durangoko azokan jarriko da martxan eta asmoa herriz herri zabaltzea da, 10 euroko harpidetzaren truke.
Etxerik gabeko pertsonen kopurua bikoiztu egin da EAEn, eta 1.500 baino gehiago ziren 2024an
Argitan, Atxurigorri, AZET edo Berri-otxoak bezalako eragile sozialek manifestazioa egin dute gaur Bilboko Udalaren aurrean kartoi artean lurrean etzanda, "etxebizitza duina" izatea eragozten duen administrazioen etxebizitza-politika gaitzesteko.
Osakidetzak anbulatorioetan psikologoak kontratatzeko prozesua ireki du
Profesional horien bidez, Euskal Osasun Zerbitzuko anbulatorioetan insomnioa, antsietatea, depresio arina edo antzeko nahasmendu eta ondoezei hobeto erantzutea da helburua. Kontratatuko diren psikologoak Lehen Mailako Arretan erreferenteak izango dira, eta bitartekari lanak egingo dituzte pazientearen eta familiako medikuaren eta, kasu konplexuagoetan, ospitalez kanpoko osasun mentaleko zentroetan ematen den arreta espezializatuaren artean.
Akusatuek ukatu egin dute inor presionatu izana, eta Askabideren aurrean isilean otoitz egin zutela ziurtatu dute
Gehienek adierazi dute ez zirela inorengana hurbildu, otoitzak isilean izan zirela, eta poliziak ez ziela inoiz alde egiteko eskatu. Argumentu horiek errepikatu dira gaur Askabide klinikaren aurrean egindako kontzentrazioengatik epaitzen ari direnek emandako bertsioetan.
Jaliscoko Kartelaren Espainiako 'bulegoa' desegin dute, adar operatiboa bat Bilbon zuena
Polizia Nazionalak 20 pertsona atxilotu ditu nazioarteko makrooperazio batean. 1.870 kilo kokaina atzeman ditu, eta Espainiako Jalisco Nueva Generacion kartelaren egitura desegin du.
Bi gizon atxilotu eta droga saltzeko gune bat desegin dute Barañainen
Azaroaren 12an egindako polizia-operazioan, 35 eta 41 urteko bi gizonezko atxilotu zituzten, droga-trafikoko delitu baten ustezko egile gisa. Auzokideen salaketen ondorioz hainbat zaintza, jarraipen eta egiaztapen-lan egin ondoren jarri zen martxan polizia-operazioa.
Zabaldu dute N-1 errepidea Legorretan, Irungo noranzkoan, bi ibilgailuren arteko istripuagatik itxita egon ondoren
Goizeko lehen orduan kamioi batek eta furgoneta batek istripua izan dute, eta furgonetako gidaria Tolosako Asuncion klinikara eraman dute, zaurituta. Errepidea zabaldu arren, 09:30ean oraindik auto ilarak zeuden.
Askabideren aurrean egindako kontzentrazioengatik auzipetuek gaur deklaratuko dute Gasteizen
21 akusatuek deklaratuko dute gaur, atzo lekukoek klinikaren aurrean presio "etengabea" egiten zutela esan ostean. Fiskaltzak dio hertsapenak egon zirela.
Euskal panettone bat Italian lehiatuko da nazioarteko final handi batean
Markina-Xemeingo Tate gozotegiaren panettonea urteko panettone iberiko onenaren finalean lehiatuko da, beste hamarrekin batera. Martxel Iridoy gozogileak bere panettonearen osagaiak argitu dizkigu.