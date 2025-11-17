EHU
Joxe Ramon Bengoetxea (EHU): "Gure politka bakarra unibertsitate politika da"

Bere hitzetan, azkenaldian tentsio gisa interpretatu diren gertakarien atzean dagoena da “bi elementuk denboran kointziditu” izana: “Bat, Jaurlaritzak egindako aurrekontuen proposamena, eta bestea, gu gure premien azterketa eta diagnosia bukatzen ari ginela. Bi gauza desberdin dira”, Bengoetxearen esanetan. “Jakina gure premien diagnosia egiten da gero horrek aurrekontuetan isla izateko asmoarekin, baina jabetzen ginen denborak eta epeak desberdinak direla”, gaineratu du.
Joxe Ramon Bengoetxea. Argazkia: Euskadi Irratia.
Olatz Prat | EITB

Azken eguneratzea

Joxe Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak baieztatu duenez, azkenaldian Eusko Jaurlaritzaren eta EHUren artean “bi prozesu desberdinen arteko desadostasunak” izan dira “medioetan talka bezala islatu” direnak.

Euskadi Irratian aditzera eman duenez, Juan Ignacio Perez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuarekin joan den ostiralean egindako bilera “ondo” joan zen. Azaldu duenez biak ere “behartuta” zeuden hurbilketa bat bilatzera, orain arteko desadostasunak non egon diren zehaztu eta aurrera begira konponbideak bilatzera.

Bere hitzetan, azkenaldian tentsio gisa interpretatu diren gertakarien atzean dagoena da “bi elementuk denboran kointziditu” izana: “Bat, Jaurlaritzak egindako aurrekontuen proposamena, eta bestea, gu gure premien azterketa eta diagnosia bukatzen ari ginela. Bi gauza desberdin dira”, Bengoetxearen esanetan. “Jakina gure premien diagnosia egiten da gero horrek aurrekontuetan isla izateko asmoarekin, baina jabetzen ginen denborak eta epeak desberdinak direla”, gaineratu du.

Zehaztu duenez, errektoretza behartuta dago beharrak ondo identifikatzera “horretan ari tu gara eta ari gara, ariketa irekia baita hori”. Horren aurrean egon da Jaurlaritzaren aurrekontuen proposamena, “proposamen itxia izaten dena, gero legebiltzarrari aurkezen zaiona, hark hartu dezan azken erabakia”.

Bengoetxeak argi utzi nahi izan du “inolako asmo politikorik ez” dela egon aurrekontu igoera eskatzeko prentsaurrekoan. “Gure politika bakarra da unibertsitate politika, eta horren funtsa da, alde batetik, bikaintasuna lortzea, eta bestetik, bikaintasun hori bateragarria izatea pertsonen zaintza eta ongizatearekin”.

Gogorarazi du 2008tik ez duela inongo filiazio politikorik izan, hautagaitzan sentsibilitate askotarikoak daudela eta unibertsitatea asmo politikoetarako erabiltzeko asmorik ez dagoela. Bere ustez “oso kaltegarria litzateke hori guztiontzako”.

Nabarmendu duenez, taldearen asmoa “beti hobekuntzak bilatzea” da eta asmo horrekin joango da legebiltzarrera ere, emendakinen bitartez ahal den neurrian aurrekontu partidetan igoerak bilatzera, unibertsitatearen premia nagusiei erantzuna emateko: sistemaren digitalizazioa, zaintza arloa (osasun arreta, eta arreta psikologikoa), arriskuen prebentzioa eta sartu berri diren irakasleen lan baldintzak hobetzea, besteak beste. 

