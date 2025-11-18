Gastronomia
Euskal panettone bat Italian lehiatuko da nazioarteko final handi batean

Pastelería Tate de Markina, finalista del Mejor Panettone Ibérico 2025
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Markina-Xemeingo Tate gozotegiaren panettonea urteko panettone iberiko onenaren finalean lehiatuko da, beste hamarrekin batera. Martxel Iridoy gozogileak bere panettonearen osagaiak argitu dizkigu. 

Gastronomia Markina-Xemein Bizkaia Italia Gizartea

