Etxerik gabeko pertsonen kopurua bikoiztu egin da EAEn, eta 1.500 baino gehiago ziren 2024an
Argitan, Atxurigorri, AZET edo Berri-otxoak bezalako eragile sozialek manifestazioa egin dute gaur Bilboko Udalaren aurrean kartoi artean lurrean etzanda, "etxebizitza duina" izatea eragozten duen administrazioen etxebizitza-politika gaitzesteko.
Euskal Autonomia Erkidegoan etxerik gabe bizi ziren pertsonak 1.500 baino gehiago ziren 2024an, eta 743, berriz, 2016an, Gizarte Zerbitzuei eta Gizarte Politikari buruzko Dokumentazio Zentroaren (SIIS) datuen arabera.
"Etxebizitza eskubide bat da, eta merkatuaren logikatik kanpo geratu behar da", gogoratu du Victor Villares kolektiboen bozeramaileak. Era berean, administrazioen etxebizitza-politikak jarri ditu jomugan, ehunka familia kalean uztearen arduradun direlakoan.
Bilbok etxerik gabeko pertsona kopuruaren % 185eko hazkundea izan du: 2016an, 212 pertsona zeuden bertan, eta 2024an, 605.
Lurralde osoari dagokionez, EAEn 1.556 pertsona daude kalean bizitzen, eta 2016an, berriz, 743. Araba da portzentajean hazkunde handiena izan duen probintzia (+% 306), 122 pertsonarekin; ondoren, Gipuzkoa dago, 524rekin (+% 252), eta, azkenik, Bizkaia, 910ekin (+% 241), 2024ko datuak kontutan hartuta.
"Datuak bi urtean behin kontatzen diren gau batekoak dira, beraz, bi edo hiru aldiz gehiago izan daitezkeela uste dugu", aitortu du Villaresek.
Agerraldian, udal-baliabideen kudeaketan ere jarri du arreta. Ziurtatu duenez, "erabat gainezka" daude, eta hiru eta sei hilabete arteko itxaron-zerrendak dituzte, "jantoki sozialeko txartel sinple bat edo hitzordu bat emateko".
Bestalde, etxebizitzaren prezioak azken urteetan "etengabe gora" egin duela salatu du: "Ikusten dugu eraikuntza enpresek, higiezinen enpresek, funts putreek eta bankuek beren irabaziak handitzen jarraitzen dutela, erakundeen oniritziarekin eta herritarren pobretzearen kontura".
"Erakundeak dira espekulazioari amaiera emateko arduradunak", defendatu du Villaresek.
Gazteen % 75ek sare sozialen bidez jasotzen dute informazioa, eta % 13k soilik identifikatzen dituzte albiste faltsuak
Gazteen % 20a baino gehiago eduki ideologikoen eta eztabaidagarrien eraginpean jartzen dira egunero. Hala ere, "berdintasunaren, demokraziaren edo immigrazioaren alde jarraitzen dute" ikerketaren arabera.
Gure Eskuk “HERRITU” aurkeztu du, Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen alde agertzeko
Gure Eskuk “HERRITU” ekimena aurkeztu du gaur, euskal komunitatea sendotzeko eta zutabeak indartzeko helburua duen tresna gisa. Euskarri modura txartel fisiko edo birtuala izango du. Harpidetza egiten duenak Euskal Herria 7 herrialdek osatutako nazio bat dela, eta euskararen eta erabakitzeko eskubidearen aldeko atxikimendua adieraziko du. Durangoko azokan jarriko da martxan eta asmoa herriz herri zabaltzea da, 10 euroko harpidetzaren truke.
Osakidetzak anbulatorioetan psikologoak kontratatzeko prozesua ireki du
Profesional horien bidez, Euskal Osasun Zerbitzuko anbulatorioetan insomnioa, antsietatea, depresio arina edo antzeko nahasmendu eta ondoezei hobeto erantzutea da helburua. Kontratatuko diren psikologoak Lehen Mailako Arretan erreferenteak izango dira, eta bitartekari lanak egingo dituzte pazientearen eta familiako medikuaren eta, kasu konplexuagoetan, ospitalez kanpoko osasun mentaleko zentroetan ematen den arreta espezializatuaren artean.
Akusatuek ukatu egin dute inor presionatu izana, eta Askabideren aurrean isilean otoitz egin zutela ziurtatu dute
Gehienek adierazi dute ez zirela inorengana hurbildu, otoitzak isilean izan zirela, eta poliziak ez ziela inoiz alde egiteko eskatu. Argumentu horiek errepikatu dira gaur Askabide klinikaren aurrean egindako kontzentrazioengatik epaitzen ari direnek emandako bertsioetan.
Jaliscoko Kartelaren Espainiako 'bulegoa' desegin dute, adar operatiboa bat Bilbon zuena
Polizia Nazionalak 20 pertsona atxilotu ditu nazioarteko makrooperazio batean. 1.870 kilo kokaina atzeman ditu, eta Espainiako Jalisco Nueva Generacion kartelaren egitura desegin du.
Bi gizon atxilotu eta droga saltzeko gune bat desegin dute Barañainen
Azaroaren 12an egindako polizia-operazioan, 35 eta 41 urteko bi gizonezko atxilotu zituzten, droga-trafikoko delitu baten ustezko egile gisa. Auzokideen salaketen ondorioz hainbat zaintza, jarraipen eta egiaztapen-lan egin ondoren jarri zen martxan polizia-operazioa.
Zabaldu dute N-1 errepidea Legorretan, Irungo noranzkoan, bi ibilgailuren arteko istripuagatik itxita egon ondoren
Goizeko lehen orduan kamioi batek eta furgoneta batek istripua izan dute, eta furgonetako gidaria Tolosako Asuncion klinikara eraman dute, zaurituta. Errepidea zabaldu arren, 09:30ean oraindik auto ilarak zeuden.
Askabideren aurrean egindako kontzentrazioengatik auzipetuek gaur deklaratuko dute Gasteizen
21 akusatuek deklaratuko dute gaur, atzo lekukoek klinikaren aurrean presio "etengabea" egiten zutela esan ostean. Fiskaltzak dio hertsapenak egon zirela.
Euskal panettone bat Italian lehiatuko da nazioarteko final handi batean
Markina-Xemeingo Tate gozotegiaren panettonea urteko panettone iberiko onenaren finalean lehiatuko da, beste hamarrekin batera. Martxel Iridoy gozogileak bere panettonearen osagaiak argitu dizkigu.