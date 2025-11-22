BIZKAIA
Lekeition pisu turistiko bat okupatu zuen familiak etxea utzi du

Hiru egunerako alokatu ostean, hilabete eman dute bertan bizitzen, aterpea lortu duten arte. Jabeek salatu dute kalteak eragin dituztela.

Lekeitio. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Lekeition (Bizkaia) pisu turistiko bat okupatu zuen familiak etxea utzi du, aterpetxe batean aterpea lortu ostean.

Hiru egunerako alokatu zuten etxebizitza turistikoa, baina ez dute etxea utzi nahi izan, eta hilabete eman dute bertan.

Azkenean, aterpea lortu ondoren, okupatuta zuten etxetik alde egin dute, baina pisuaren jabeek salatu dute kalteak eragin dituztela altzairuetan.

