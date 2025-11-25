"Gertukoek biktimen testigantzak entzun eta sinetsi behar dituzte, haiek epaitu eta berriz biktimizatu gabe”
Gaur, azaroaren 25ean, Emakumearen Aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunean, indarkeria matxista kasu baten aurrean gaudela uste dugunean, inguruko pertsonak nola jokatu behar dugun aztertu dugu Bizitu elkarte bizkaitarrarekin.
Indarkeria matxistaren eta konplizitate sareen aurrean, erantzukizun soziala eta erresistentzia feminista aldarrikatuko dituzte azaroaren 25ean
Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak manifestazioak deitu ditu Euskal Herriko hiriburuetan (Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, 19:00etan, eta Baionan, 18:30ean).
Indarkeria matxistak seme-alabei ere eragiten die. Zeintzuk dira alerta-seinaleak?
Indarkeria matxistak ez die emakumeei soilik kalte egiten, seme-alabei edo etxean bizi diren adingabeei ere min handia ematen baitie. Haurraren garapenean indarkeriak dituen eraginak aztertu ditu Estibaliz Zubialde familia-psikoterapeutak, eta zenbait gako eman ditu indarkeria hori detektatzeko eta horri aurre egiteko.
Deiane, indarkeria bikarioaren biktima: "Egoera hau bizi duten umeak kontatzera animatzen ditut"
Gurasoak banandu ondoren, Deiane Vazquez bere aitaren indarkeriaren biktima izan zen 4 eta 14 urte bitartean. Ikastolako irakasleetako bat zerbait gertatzen ari zela konturatu zen, eta Deianek aitaren etxean bizitzen ari zen infernua kontatu zion. Urte batzuk geroago, psikologoarekin gogor lan egin ondoren, irainak eta gutxiespenak ez ezik, sexu-abusuak ere jasan zituela jakin du.
EHUren Leioako campuseko matxura konpondu dute, eta bihar klaseak izango dira
Astelehen honetan, 12:00etatik aurrera, Leioako campuseko ikastegi eta eraikinetako jarduera guztiak eten dira ur-sarean matxura izan da-eta.
Arratsalde gorabeheratsua N-636 errepidean, Elorrion, kamioi bat gurutzatuta
Errepidean ibiltzea ohi baino konplikatuagoa izaten ari da gaur. Horren adibide Elorrion izandako istripu hau: kamioi batek guraizearena egin du N-636 errepidean, eta moztuta egon da. Euriak zaildu egin du trafikoa, eta adi egon behar gaur eta bihar abisu horian egongo baita Gipuzkoa, Nafarroako ipar partea eta Ipar Euskal Herrian.
Auzitegi Goreneko epaiaren zain egon arren, etxea galdu dute Erandioko hiru familiak
Ostiralean gauzatu zen Erandioko bikote baten eta haien gurasoen etxegabetzea, Telebilbaok utzitako irudietan ikus daitekeen bezala. Haien kasua epaitegietan dago 2015etik, abusuzko klausulen bidez iruzur egin zietela eta, bankua salatu zuen bikoteak. Hala ere, etxetik bota dituzte.
Zazpi euskal emakume hil dituzte indarkeria matxistaren ondorioz 2025ean
Biktimen artean, bikotekideek eraildako lau emakume, aitak hildako neska adingabe bat eta semeek hildako adineko bi emakume daude.
Sei pertsona zauritu dira Oñatin, autobus bat errepidetik aterata
Lau Debagoieneko Ospitalera eraman dituzte, Arrasaten, eta bi, Zumarragako Ospitalera. Ez da inor larri zauritu.
Iberiak zibererasoa jasan du, eta bezeroen datu pertsonalak arriskuan daude
Izen-abizenak, posta elektronikoa, telefonoa eta Iberia Club txartelaren zenbakia dira erasoaren bitartez lapur ditzaketen datu pertsonalak.