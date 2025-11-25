Emakumearen kontrako indarkeria desagerrarazteko eguna

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Gertukoek biktimen testigantzak entzun eta sinetsi behar dituzte, haiek epaitu eta berriz biktimizatu gabe”

18:00 - 20:00

Emakumearen kontrako indarkeria desagerrarazteko eguna

author image

EITB

Azken eguneratzea

Gaur, azaroaren 25ean, Emakumearen Aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunean, indarkeria matxista kasu baten aurrean gaudela uste dugunean, inguruko pertsonak nola jokatu behar dugun aztertu dugu Bizitu elkarte bizkaitarrarekin.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Deiane Vazquez Garcia indarkeria bikarioaren biktima
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Deiane, indarkeria bikarioaren biktima: "Egoera hau bizi duten umeak kontatzera animatzen ditut"

Gurasoak banandu ondoren, Deiane Vazquez bere aitaren indarkeriaren biktima izan zen 4 eta 14 urte bitartean. Ikastolako irakasleetako bat zerbait gertatzen ari zela konturatu zen, eta Deianek aitaren etxean bizitzen ari zen infernua kontatu zion. Urte batzuk geroago, psikologoarekin gogor lan egin ondoren, irainak eta gutxiespenak ez ezik, sexu-abusuak ere jasan zituela jakin du. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X