Gasteizko Askabide klinikaren aurrean elkarretaratzea egin zuten 21 pertsonak absolbitu egin dituzte
Abortuaren aurkako elkarretaratzeetan parte hartu zuten pertsonak absolbitu egin ditu Gasteizko Zigor Arloko 1 zenbakiko Epaitegiak, koakzio deliturik egin ez zelakoan, ez zutelako sekula "indarkeriaz jokatu" biktima posibleen aurka.
Gasteizko Askabide klinikaren aurrean abortuaren aurkako kontzentrazioak egiteagatik epaitutako 21 pertsonak absolbitu egin ditu Gasteizko Zigor Arloko 1 zenbakiko Epaitegiak. Epaileak ebatzi duenez, ez zen koakzio deliturik egon, ez zutelako sekula "indarkeriaz jokatu" biktima posibleen aurka.
Epailearen ustez, epaiketan zehar jasotako frogak aztertuta, "erabat baztertzekoa da akusatuek inolako jazarpenik egin izana".
Epaiaren arabera, "portaera bakarra izan zen elkarretaratze horietan otoiz egiten zutela, eta laguntza-eskaintzak izan zirela".
Era berean, epaiak adierazten duenez, "ez dago jasota inori aurre egin zaionik, errietarik egin zaionik edo eraso egin zaionik, ezta giza kateak eratu zirenik ere, emakumeei edo langileei igarotzea galarazi edo klinikako hornigaiak sartzea eragoztea, ezta manifestariek mehatxuzko keinuak edo aldarriak bota dituztenik ere".
Epai hau ez da irmoa eta Arabako Probintzia Auzitegian errekurritu daiteke.
"Bizia aukera"
Elkarretaratze horiek 2022ko irailaren 28 eta azaroaren 4aren artean izan ziren, Askabide klinikaren aurrean, Gasteizko Errioxa kalean. Orduan, zentroko zuzendaritzak kasuak salatu zituen Ertzaintzaren aurrean, eta 21 pertsona identifikatu zituen.
Fiskaltzaren ustez, koakzio delitua izan zen, eta bost hilabeteko espetxe-zigorra eskatu zuen 21 akusatuentzat, haurdunaldia borondatez eteteko eskubidea eta klinikako langileen jarduera oztopatzeagatik. Hala ere, zigor alternatibo gisa proposatu zuen gizarte-lanak egitea 100 egunez, eta klinikara hurbiltzeko debekua, hiru urtez.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon batek bikotekidea hil du, Bartzelonan
Krimena goizalde honetan jazo da, Hospitalet de Llobregaten. Biktimarekin batera bizi zen etxebizitzan bertan atxilotu dute gizona.
Biriatuko ordainlekua itxita egongo da gaur gauean, A-63 errepideko obrak direla eta
21:00etan itxiko dute, eta bihar, asteazkena, berriro zabalduko dute, 06:00etan. AP-8tik Lapurdirako noranzkoan doazen ibilgailu eta kamioiak Irunen atera beharko dira.
Bizkaiko bizilagun bat hil da eta zazpi senide zauritu, Biescasen izandako istripu batean
Istripua 14:15ak aldera gertatu da, N-260a errepidean. Familiako batzuk zihoazen auto batek aurrez aurre jo du kontrako noranzkoan zihoan beste batekin, eta atzetik zihoazen beste familiako kide batzuen autoak lehenengoaren aurka talka egin du.
Segurtasun-kamerek Arabako lurrikara grabatu dute
Arabako errepideetako segurtasun kamerek bart gaueko lurrikararen unea grabatu dute. Lurrikara laburra izan den arren, bibrazioa ikus daiteke.
Gizon bat atxilotu dute Gernikan, bikotekide ohia jipoitu, aizkora batekin mehatxatu eta ordu luzez atxikitzeagatik
50 urteko gizonaren aurkako urruntze agindua zeukan indarrean, emakume horren aurkako tratu txarren beste kasu batengatik. Erasotzailea espetxeratzeko agindua eman du udalerriko Guardiako Epaitegiak.
Miguel Angel Montes, Iruña Okako alkatea: "Ez da kalte pertsonalik ezta materialik izan, dena kontrolpean dago"
Gauerdia pasata, Iruña Okan epizentroa duen 4 graduko lurrikara batek Araba astindu du. Miguel Angel Montes alkateak berak adierazi duenez, ez da inolako kalterik izan herrian. Gainera, alkateak lasaitasuna helarazi du, Eusko Jaurlaritzako eta Arabako Foru Aldundiko adituen txostenak eta ondorioak jasotzeko zain.
Gutxienez lau pertsona hil dira Tenerife hegoaldean, itsas kolpe baten ondorioz
Gainera, desagertuta jarraitzen du oraindik pertsona batek, eta bilaketa lanek aurrera jarraitzen dute.
Sokonuskoa, kakao mexikarretik eta gozogile bilbotarren eskutik jaiotako turroia
Bizkaiko gozotegiak galtzak bete lan dabiltza Gabonetako gozokirik esanguratsuenetako bat prestatzen: sokonuskoa, 300 urte baino gehiagoko historia duen Bilbon egindako turroia. Mexikoko Santa Ana de Soconusco herritik datorkio izena, XVII. mendean bilbotar batek kalitate bikaineko kakaoa aurkitu zuenean.
Jaurlaritzak ohi baino bentzeno-maila altuagoa antzeman du Muskizen, baina esan du osasunerako "segurutzat" jotzen diren mailak direla
Joan den ostiralean, Petronorrek jakinarazi zuen isuria izan zuela Bizkaiko findegiko gasolina-depositu batean, eta berehala ezarri zituzten beharrezko kontrol-neurriak.