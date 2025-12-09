Epaiketa
Gasteizko Askabide klinikaren aurrean elkarretaratzea egin zuten 21 pertsonak absolbitu egin dituzte

Abortuaren aurkako elkarretaratzeetan parte hartu zuten pertsonak absolbitu egin ditu Gasteizko Zigor Arloko 1 zenbakiko Epaitegiak, koakzio deliturik egin ez zelakoan, ez zutelako sekula "indarkeriaz jokatu" biktima posibleen aurka.

Abortuaren aurkako kontzentrazio baten irudia, Gasteizko Askabide klinikaren aurrean. Argazkia: Orain
EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Askabide klinikaren aurrean abortuaren aurkako kontzentrazioak egiteagatik epaitutako 21 pertsonak absolbitu egin ditu Gasteizko Zigor Arloko 1 zenbakiko Epaitegiak. Epaileak ebatzi duenez, ez zen koakzio deliturik egon, ez zutelako sekula "indarkeriaz jokatu" biktima posibleen aurka.

Epailearen ustez, epaiketan zehar jasotako frogak aztertuta, "erabat baztertzekoa da akusatuek inolako jazarpenik egin izana".

Epaiaren arabera, "portaera bakarra izan zen elkarretaratze horietan otoiz egiten zutela, eta laguntza-eskaintzak izan zirela". 

Era berean, epaiak adierazten duenez, "ez dago jasota inori aurre egin zaionik, errietarik egin zaionik edo eraso egin zaionik, ezta giza kateak eratu zirenik ere, emakumeei edo langileei igarotzea galarazi edo klinikako hornigaiak sartzea eragoztea, ezta manifestariek mehatxuzko keinuak edo aldarriak bota dituztenik ere".

Epai hau ez da irmoa eta Arabako Probintzia Auzitegian errekurritu daiteke. 

"Bizia aukera"

Elkarretaratze horiek 2022ko irailaren 28 eta azaroaren 4aren artean izan ziren, Askabide klinikaren aurrean, Gasteizko Errioxa kalean. Orduan, zentroko zuzendaritzak kasuak salatu zituen Ertzaintzaren aurrean, eta 21 pertsona identifikatu zituen.

Fiskaltzaren ustez, koakzio delitua izan zen, eta bost hilabeteko espetxe-zigorra eskatu zuen 21 akusatuentzat, haurdunaldia borondatez eteteko eskubidea eta klinikako langileen jarduera oztopatzeagatik. Hala ere, zigor alternatibo gisa proposatu zuen gizarte-lanak egitea 100 egunez, eta klinikara hurbiltzeko debekua, hiru urtez.

Akusatuek ukatu egin dute hertsatu izana, eta Askabideren aurrean isilean bakarrik otoitz egin dutela ziurtatu dute
Askabide klinikako zuzendariak presioa etengabea zela salatu du: "Astakeriak esateko erabiltzen dituzte errezoak"
Matxismoa Gasteiz Abortoa Epaiketak Gizartea

