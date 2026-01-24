Frantzian 'Euskal Y'arekin lotu beharko litzatekeen abiadura handiko trenbidea, kolokan
Bordeletik Akizerako ibilbidea eraikitzeko lanak bertan behera uztekotan dira aurrekontu arrazoiengatik, eta Bartzelonarekiko lotura lehenetsi lezakete.
Bordeletik Akizerako abiadura handiko trenaren (LAV) ibilbidea, 'Euskal Y'ari jarraipena emateko balio behar zuena, eraikitzeko asmoa bertan behera geratzeko arriskuan dago, Bordeletik Tolosara doan trenbidea bezala, batez ere aurrekontu arrazoiengatik.
Frantziako Gobernuak proiektuen artean lehentasunak ezartzeko ikerketa bat eskatu zion Azpiegituren Orientazio Kontseiluari (COI), eta horren gertuko iturri batek Les Echos egunkari ekonomikoari adierazi dionez, egungo sarea modernizatzearen aldeko apustua egingo dute.
COIren azken txostena, hasieran abenduan eta gero urtarrilean espero zena, ez da argitaratuko "lehen hiruhilekoaren amaiera arte", martxoaren 15eko eta 22ko udal hauteskundeak egin arte, aipatu egunkariaren arabera.
Iturri horrek zehazten duenez, ikerketaren egileek ez dute Bordele-Akize eta Bordele-Tolosa lineak bertan behera uztea aginduko, azken erabakia botere publikoen esku utziko baitute, baina alde batera utzi dute.
Bi tarte horiek 2021-2022rako amaitzea programatu zuten Frantziako lehen ministroa Jean Castex izan zenean. Castex gaur egun SNCF estatuko tren-konpainiaren arduradun exekutiboa da.
Orduko aurreikuspenen arabera, ibilbidearen 327 kilometroek 14.000 milioi euroko kostua izan behar zuten (garestiagoa da orain), eta Estatuak % 40 hartu behar zuen bere gain, udalerriek beste % 40 eta Europar Batasunak gainerakoa.
Hala ere, egoera ekonomikoaren eta korridore horietako trafikoaren bilakaera eta aurreikuspenak ziurgabeak direla aintzat hartuta, COIk proiektua bertan behera uztea lehenetsi lezake.
Les Echos egunkariaren arabera, onuragarria izango litzateke beste proiektu bat, Montpellierretik Perpinyara joango litzatekeena, eta han Bartzelona aldera joateko lehendik dagoenarekin lotuko litzateke.
