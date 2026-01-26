Nafarroako Auzitegi Nagusiak berriro ireki du Lleidara ezkontzeko saldu omen zuten neska adingabearen auziaren gaineko ikerketa
Ministerio Fiskalak esandakoaren ildotik, Auzitegiko Lehen Sekzioak uste du kriminalitate zantzu argiak daudela, eta uste du auzia artxibatzeko "oso goiz" dela oraindik. Besteak beste, gurasoek 2025eko urtarrilean 14 urteko neskatoa beste bikote bati haien 21 urteko semearekin ezkontzeko saldu izanaren zantzuak daude.
14 urteko neska baten ustezko salmentari buruzko ikerketa berriz zabaltzea erabaki du Nafarroako Auzitegiko Lehen Sekzioak, beharrezkotzat jo baitu ikerketa horretako instrukzio-eginbideak egitea. Uste da neskaren gurasoek 5.000 euroren truke saldu zutela alaba, Lleidara ezkontzeko.
Tuterako Auzitegi batek azaroaren 6an emandako largespen-autoaren aurka fiskalak aurkeztutako errekurtsoa onetsi du Nafarroako Auzitegiak.
Ministerio Fiskalak esandakoaren ildotik, Auzitegiko Lehen Sekzioaren arabera kriminalitate zantzu argiak daude, eta uste du "oso goiz" dela auzia artxibatzeko. "Horregatik, errekurtsoak aldeko erantzuna jasoko du Sala honen aldetik", esan du.
Besteak beste, gurasoek 2025eko urtarrilean 14 urteko neskatoa beste bikote bati saldu izanaren zantzuak ikusi ditu auzitegiak, haien 21 urteko semearekin ezkontzeko. Haien etxean aurkitu zuten neskatoa, Mollerussan (Lleida).
Horri gehitu behar zaio "adingabea eskean eta delituzko ekintzetan aritu" izanaren zantzuak daudela. Izan ere, auzitegiaren oharraren arabera, 2025eko irailaren 9an Esquadra Mossoek Bellpiuigen aurkitu zuten neska, "eskean eta jendeari aurre egiten" eta urriaren 4an Borges Blanquesen identifikatu zuten.
Bi kasuetan, bi ikertuek jaso zuten hura, Lleidako bizilagunak biak ere, eta "haien senideak" zirela esan zuten, neskaren gurasoak lan asko zutela, Zaragozan bizi zirela eta haien kargupean utzi zituztela argudiatuta. Adingabearen jaiotza-agiri bat zeramaten, eta herri horretan ikasten zuela zioten, baina, ebazpenak jasotzen duenez, neskatoa ez dago eskolatuta.
Hain zuzen ere, eskolatzea "eskubidea eta betebeharra" dela azpimarratu du auzitegiak eta, gogorarazi du adingabeak ez eskolatzeak zigorrak ekar ditzakeela gurasoentzat, hala nola isunak eta 3-6 hilabete bitarteko espetxe zigorrak guraso-ahala ez betetzeagatik, baita neurri zibil posibleak ere, hala nola guraso-ahala etetea, arreta-eza larria bada eta denboran luzatzen bada, bai eta adingabearen babesgabetasuna baieztatzen bada ere.
Hirugarrenik, adierazi dute Esquadra Mossoen atestatuan jasota daudela lekuko batek emandako argazkiak, non adingabea eta haren "ustezko senarra" agertzen diren, haren gurasoez gain, bien ezkontza-ospakizunean.
Laugarrenik, auzitegiak adierazi duenez, adingabeak deklarazioan bere burua delituaren biktimatzat ez aitortzea "ezin da izan biktima ez izatearen sinonimo".
Horregatik guztiagatik, "babes berezia behar duen adingabearentzat arrisku nabarmena" dagoela uste du, "errekurtsogileek gizakien trafikoaren eta derrigortzearen delituak egin izanaren zantzuen" eta "behartutako ezkontza bat eta prezio baten araberako salmenta bat hitzartu izan zuten zantzuen aurrean", Nafarroako auzitegiak ondorioztatu du "goizegi" dela kausa artxibatzeko, "eta ezarritako urruntze-neurria Zuzenbidearen araberakoa" dela.
Eskatutako eginbideen artean dago lekuko bati deklarazioa hartzea. Lekuko horren arabera, "jasota dago adingabearen familiak mehatxatu" egin duela eta berak eman zituela kasuari buruzko "garrantzi handiko datuak, hala nola ustezko senarraren Facebookeko profila, adingabearen ustezko ezkontzaren argazkiak, adingabearen entregaren prezioa, bai eta neska non zegoen ere".
Egokitzat jotzen du, halaber, gertakarietan esku hartu duten mossoen eta Corellako (Nafarroa) oinarrizko gizarte-zerbitzuen (bertan bizi baitzen) parte-hartzea ere, txosten soziala eta familiaren esku-hartzeari buruzkoa aurkez dezaten.
