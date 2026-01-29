SEXU-JAZARPENA
Nafarroako Auzitegi Nagusiak bidezko jo du lanbide-zentro bateko arduraduna kaleratzea sexu-jazarpenagatik

Auzitegiak uste du pertsona hori kaleratzera eraman zuten gertaerek "gaitzespen etiko eta moral handiena" merezi dutela, eta kaleratzea "neurri egokia" izan zela.

Agentziak | EITB

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Lan Arloko Salak berretsi egin du Burlatako lanbide-zentro bateko arduradun bat kaleratzea bidezkoa izan zela. Desgaitasuna duten hiru langileri sexu-jazarpena egiteagatik kaleratu zuten. 

Kaleratutako pertsonak, auzitegian errekurtsoa jarri zuenak, taldeko arduradun kategoria zeukan. 2014ko uztailaren 3an hasi zen enpresan lanean eta 2024ko urriaren 31an kaleratu zuten "hutsegite oso larria" egiteagatik. 

Kaleratze-gutunean bere mendeko ziren hiru langileren aurka egindako sexu-jazarpeneko ekintzak aipatzen ziren. Kaleratzea erabaki aurretik, enpresa barruko sexu-jazarpenerako batzordeak ikerketa bat egin zuen, horretarako prestatutako jarduera-protokoloaren zehaztapenak jarraituz. Batzordeak sexu-jazarpenaren zantzuak aurkitu zituen. 

Horrez gainera, biktimetako batek salaketa bat jarri zuen, eta, horren ondorioz, 2.400 euroko isuna ezarri zio Iruñeko Zigor Arloko 4 zenbakiko Epaitegiak 2025eko ekainaren 9an, lan esparruko sexu-jazarpeneko delitu egile gisa. Bi urtez biktimarengana hurbiltzeko edo harekin komunikatzeko debekua ere ezarri zitzaion.

Beste alde batetik, lan-arloko jurisdikzioan, Iruñeko Lan Arloko 3 zenbakiko Epaitegiak ezetsi egin zuen langileak kaleratzearen aurka jarritako demanda 2025eko ekainean. Diziplinazko kaleratzea bidezkotzat jo zuen epaitegi horrek eta, beraz, kalte-galerengatik eskatzen zuen kalte-ordaina ukatu zion. 

Azken prozesu horretan jarritako errekurtsoa osorik ezetsi du orain, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Lan Arloko Salak. Auzitegiak bere erabakian azpimarratu duenez, egitateek "gaitzespen etiko eta moral handiena merezi dute", eta aipatzen du demanda jarri zuen kaleratutako pertsona "bere posizio hierarkikoaz eta emakume langileen kalteberatasunaz" baliatu zela. Beraz, demandatzailearen jokabidearen eta kaleratze-zehapenaren artean "erabateko egokitasuna" dagoela uste du.

Nafarroa Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusia Gizartea

(Foto de ARCHIVO) Agentes de la Policía Municipal de Bilbao REMITIDA / HANDOUT por POLICIA MUNICIPAL DE BILBAO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/8/2022
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bilboko Udalak ez du atxilotuen jatorria argitaratuko "ekarpenik ez duelako egiten" eta "delituzko jarduera ez duelako justifikatzen"

Bilboko Udaleko osoko bilkurak PPren proposamen bat eztabaidatu du ostegun honetan, atxilotuen nazionalitatea publiko egitearen alde egiten zuena, eta Elkarrekin Bilbaoren beste bat, hori saihestea eskatzen zuena. Testu horien ordez, gobernu taldeak (EAJ-PSE) porposatutako aldaketa-zuzenketa bat onartu da -EH Bilduk babestu du, PPk aurka bozkatu du eta Elkarrekin abstenitu egin da-, zeinak gobernu taldeari eskatzen dion segurtasun-politika eta bizikidetza indartzeko, segurtasun itunaren esparruan.

