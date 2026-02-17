Duela 5.000 urte izoztutako bakterio batek hamar antibiotikori aurre egin diezaieke eta sendagaiak sortzeko baliagarria izan daiteke
Errumaniako izotz-kobazulo batean isolatuta egon da anduia, eta bi agertoki ekarri ditu: askatuz gero, mikrobioen aurkako erresistentzia larriagotu dezake, baina berrikuntza bioteknologikoei atea ireki diezaieke.
Frontiers in Microbiology aldizkarian argitaratutako ikerketa batek Psychrobacter SC65A.3 bakterio-anduia aztertu du. Scarisoarako (Errumania) kobazuloan isolaturik egon da eta duela 5.000 bat urteko izotzetan kontserbatu da. Azterketak agerian uzten du erabilera arrunteko hamar antibiotiko motarekiko erresistentea dela, besteak beste, errifanpizina, bankomizina eta ziprofloxazinoaren aurrean.
Zientzialari taldeak 25 metroko izotz-nukleo bat zulatu zuen Areto Handian, 13.000 urtera arteko denbora-lerroa biltzen duena, eta aurkitutako anduiaren genoma sekuentziatu zuen. Bakterioak antibiotikoekiko erresistentziarekin lotutako ehun gene baino gehiago ditu, eta erresistentzia erakutsi zuen aho bidezko terapietan eta injektagarrietan erabiltzen diren 28 sendagairen aurrean.
Cristina Purcarea Errumaniako Akademiako ikertzailearen arabera (lana sinatu zuen ikertzailea, hain zuzen ere), izotza urtu eta mikrobio horiek askatuko balira, geneak egungo bakterioetara transferi litezke, eta mikrobioen aurkako erresistentziaren arazo globala larriagotu. Izan ere, lehen aldiz detektatu da Psychrobacter generoko andui batean antibiotikoekiko erresistentzia, hala nola trimetoprim, klindamizina eta metronidazola, gernu-infekzioetan, biriketakoetan, larruazalekoetan, odolezkoetan zein ugalketa-sisteman erabiltzen direnak.
Hala ere, aurkikuntzak etorkizun argiko bidea ere irekitzen du. Anduiak superbakterio erresistente batzuen hazkundea eragotzi dezake, eta potentzial bioteknologikoa duen entzima-jarduera nabarmena du. Bere genoman, ikertzaileek oraindik ezezagunak diren funtzioak dituzten ia 600 gene eta bakterio, onddo eta birusen hazkundea ezabatzeko edo geldiarazteko ahalmena duten hamaika gene identifikatu dituzte.
SC65A.3ren profilaren arabera, hotzera egokitutako mikroorganismoek erresistentzia-geneen gordailu natural gisa jardun dezakete, eta horrek gako berriak ematen ditu mekanismo horiek eboluzionatzeko eta naturan hedatzeko moduari buruz.
Purcareak azpimarratu duenez, antzineko bakterio horiek funtsezkoak dira zientziarako eta medikuntzarako, baina muturreko segurtasun-neurriekin manipulatu behar direla azpimarratu du, kontrolik gabeko hedapen-arriskuak saihesteko.
Emakunderen ikerketa baten arabera, bakarrik bizitzea "ikasketa bat da, aukera bat" adineko emakume askorentzat
'Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik bizi diren adineko emakumeak: emandako gizarte-baimena?' txostenaren arabera, bakarrik bizitzeak ez du esan nahi bakarrik bizitzeak, gizarteak adineko emakumeei buruz duen irudi estereotipatutik ondorioztatzen den bezala.
Bost gazte hil dira Manlleun (Bartzelona), trasteleku batean izandako sutean
Bost gazteek "elkargune" gisa erabiltzen zuten trastelekua, eta oraindik ez dago argi zer egiten ari ziren sua piztu denean. Mossoek baztertu egin dute trastelekua bizitoki bezala erabiltzen zutela.
Hainbat errei itxi dituzte Bizkaian eta Gipuzkoan, luiziak eta ur putzuak direla eta
BI-630 errepidean errei bat itxi dute Karrantza parean, luizi bat izan baita. Halaber, lur-jausi bat izan da N-1 errepidean ere, Idiazabal parean, eta errei bat itxi behar izan dute. Hori guztia dela eta, Segurtasun Sailak arretaz gidatzea gomendatzen du.
Amaitu dira auto-ilarak BI-10 errepidean, Barakaldo parean bi ibilgailuk istripua izan ondoren
Ezbeharra 124. kilometroan gertatu da, Donostiarako noranzkoan, eta bost kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira.
Albiste izango dira: Ibaien egoera, noiz atertuko du? eta greba Tubos Reunidosen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Ibaiak gainezka izan dira gauean, baina egoerak hobera egin du
Prezipitazio handien ondorioz, uholdeak izan dira hainbat tokitan, garajeetan eta etxebizitzetan, batez ere Butroe ibaiaren arroan. Marurin 36 auzokideri eragin die.
Harritzar bat zintzilik geratu da N-634 errepidearen gainaldean, Getaria parean
Eguerdia pasatxo zenean, tamaina handiko harri bat erori da mendian behera, baina burdinezko sareak eutsi egin ahal izan dio. Astearte goizean hasiko dituzte erretiratzeko lanak, eta bien bitartean, errepidea irekita dago.
Sei pertsona zauritu dira Faltzesen, beren autoa bidetik irtenda
Zauritu guztiak ospitalera eraman dituzte eta ingresatuta daude, pronostiko erreserbatuarekin. Horietako bost adin txikikoak dira.
Maila horian daude Abetxuku, Zangroiz eta Mungiako estazioak, uholde arriskuagatik
Euskalmetek jakinarazi duenez, datozen orduotan ere euria barra-barra egiten jarraituko du, ia etenik gabe, batez ere, Kantauri isurialdean.