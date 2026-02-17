IKERKETA
Duela 5.000 urte izoztutako bakterio batek hamar antibiotikori aurre egin diezaieke eta sendagaiak sortzeko baliagarria izan daiteke

Errumaniako izotz-kobazulo batean isolatuta egon da anduia, eta bi agertoki ekarri ditu: askatuz gero, mikrobioen aurkako erresistentzia larriagotu dezake, baina berrikuntza bioteknologikoei atea ireki diezaieke.

Bakterio baten irudia. Argazkia: Southampton University
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Frontiers in Microbiology aldizkarian argitaratutako ikerketa batek Psychrobacter SC65A.3 bakterio-anduia aztertu du. Scarisoarako (Errumania) kobazuloan isolaturik egon da eta duela 5.000 bat urteko izotzetan kontserbatu da. Azterketak agerian uzten du erabilera arrunteko hamar antibiotiko motarekiko erresistentea dela, besteak beste, errifanpizina, bankomizina eta ziprofloxazinoaren aurrean.

Zientzialari taldeak 25 metroko izotz-nukleo bat zulatu zuen Areto Handian, 13.000 urtera arteko denbora-lerroa biltzen duena, eta aurkitutako anduiaren genoma sekuentziatu zuen. Bakterioak antibiotikoekiko erresistentziarekin lotutako ehun gene baino gehiago ditu, eta erresistentzia erakutsi zuen aho bidezko terapietan eta injektagarrietan erabiltzen diren 28 sendagairen aurrean.

Cristina Purcarea Errumaniako Akademiako ikertzailearen arabera (lana sinatu zuen ikertzailea, hain zuzen ere), izotza urtu eta mikrobio horiek askatuko balira, geneak egungo bakterioetara transferi litezke, eta mikrobioen aurkako erresistentziaren arazo globala larriagotu. Izan ere, lehen aldiz detektatu da Psychrobacter generoko andui batean antibiotikoekiko erresistentzia, hala nola trimetoprim, klindamizina eta metronidazola, gernu-infekzioetan, biriketakoetan, larruazalekoetan, odolezkoetan zein ugalketa-sisteman erabiltzen direnak.

Hala ere, aurkikuntzak etorkizun argiko bidea ere irekitzen du. Anduiak superbakterio erresistente batzuen hazkundea eragotzi dezake, eta potentzial bioteknologikoa duen entzima-jarduera nabarmena du. Bere genoman, ikertzaileek oraindik ezezagunak diren funtzioak dituzten ia 600 gene eta bakterio, onddo eta birusen hazkundea ezabatzeko edo geldiarazteko ahalmena duten hamaika gene identifikatu dituzte.

SC65A.3ren profilaren arabera, hotzera egokitutako mikroorganismoek erresistentzia-geneen gordailu natural gisa jardun dezakete, eta horrek gako berriak ematen ditu mekanismo horiek eboluzionatzeko eta naturan hedatzeko moduari buruz.

Purcareak azpimarratu duenez, antzineko bakterio horiek funtsezkoak dira zientziarako eta medikuntzarako, baina muturreko segurtasun-neurriekin manipulatu behar direla azpimarratu du, kontrolik gabeko hedapen-arriskuak saihesteko.

