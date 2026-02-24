Arabako ikasle nerabeen % 47,3k online pornografia kontsumitu dute noizbait
Gasteizko Udalak, Vital Fundazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) PSIDES ikerketa-taldeak Arabako adingabeen online pornografiaren kontsumoari buruz egindako lan batek agerian utzi duenez, Arabako adingabeek pornografiarekin lehen harremana 12 urterekin izaten dute.
Arabako ikasle nerabeen % 47,3k online pornografia kontsumitu dute noizbait. Mutilen kasuan % 67,5ekoa da portzentajea, eta nesken artean % 32,5ekoa. Gainera, gazteen % 44k diote pornografia kontsumitzen jarraitzen dutela gaur egun, eta kasu horretan ere kontsumoa askoz handiagoa da mutilen artean (% 80,3).
Hala erakutsi du Gasteizko Udalak, Vital Fundazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) PSIDES ikerketa-taldeak Arabako adingabeen online pornografiaren kontsumoari buruz egindako txosten batek. Ikerketa horren helburua zen jakitea ea zein neurritaraino kontsumitzen duten online pornografia nerabeek, eta hori jakinda, aldagai psikosozial garrantzitsuekin zer harreman duen jakitea, hala nola sextinga, online sexu-biktimizazioa, Interneteko arriskuen pertzepzioa, autoestimua, enpatia, adimen emozionala, hautemandako gizarte-laguntza eta jarrera sexistak.
Azterlana egiteko, 12 eta 17 urte arteko 1.413 ikasle elkarrizketatu dira, guztiak DBHko, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikasleak. Kontuan hartu da sexua, ikasmaila, hezkuntza zentroa eta bizitokia (hiri edo landa ingurunea).
Kontsumoa eta ondorioak
Ikerketak dio Arabako nerabeek pornografiarekin lehen hartu-emana 12,04 urterekin dutela, eta badirela 6 urterekin pornografia kontsumitu dutenak ere. Galdetutakoen % 65ek esan dute eduki pornografikoetara lehen aldiz "nahi gabe" iritsi zirela. Horrek agerian uzten du, ikertzaileen hitzetan, eduki mota horiek oso eskura dituztela gazteek.
Adinean eta maila akademikoan aurrera egin ahala, kontsumoa pixkanaka handituz doala ere azpimarratzen du txostenak: Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikasleek kontsumitzen dute gehien.
Halaber, pornografiaren kontsumoaren eta sexting praktikaren artean lotura dagoela ere ikusi da ondorioetan. Hau da, pornografia kontsumitzen duten gazteek gehiago trukatzen dizkiote elkarri sexu edukia duten argazkiak eta bideoak, pornografia ikusten ez dutenekin alderatuta.
Bada nabarmentzekoa den beste joera bat ere: biktimizazio sexuala handiagoa da online kontsumitzaileen artean, gehien bat emakumeen kasuan. Besteak beste, baimenik gabe eduki sexualak jasotzea, mehatxuak eta presioak salatzen dituzte.
Adituek Interneten erabilera arautzeko beharraz ohartarazi dute. Izan ere, pornografiaren gehien kontsumitzen dutenak dira Interneten arrisku gutxien ikusten dutenak. Horrek “zaurgarritasuna” areagotzen du.
Horrez gain, eduki pornografikoen kontsumoa estuki lotuta omen dago nerabeen izaerarekin: gazte horiek enpatia emozional gutxikoak direla azaleratu du ikerketak, besteen emozioak ulertzea eta bere egitea kosta egiten zaienak. Eta horrekin lotuta, gazteok aitortu dute familiaren, lagunen eta gertukoen babes gutxi dutela.
Deigarria da, baita ere, eduki mota hori kontsumitzen duten gazteek emakumeekiko jarrera sexistagoa dutela, eta genero rol tradizionalekin bat egiten dutela.
Azkenik, hezkuntza afektibo-sexual integrala eskolan zein etxean lantzeko beharra azaleratu du azterlanak, bereziki, pornografiari, harremanei eta Interneten erabilerari buruzko ikuspegi kritikoa.
Zure interesekoa izan daiteke
Bilboko erdigunetik Masustegi auzora eramaten duen igogailu berria martxan da
Bilboko erdigunetik Masustegi auzora eramaten duen igogailu berria martxan da. Aldapa handiak eta eskailera ugari diren honetan, aspaldian eskatua zen igogailua estreinatu berri da. 100 metroko igoeraren ostean herri txiki batean sartzen gara, nahiz eta hirian egoten jarraitu.
Tuterako Ospitaleko mediku egoiliar batek salatu du lankide batek sexu-erasoa egin diola
Azaldu du Larrialdialdietako zerbitzuan guardian zeudela gertatu zela erasoa, eta Osasun zentroak kasua artxibatu egin zuela, "probarik ez" zegoela argudiatuta.
Lekuko batek grabatutako irudiei esker atxilotu dituzte Berriozarreko kafetegi bateko lapurrak
Inguruan garbiketa lanetan ari zen pertsona batek bi pertsona ikusi zituen kafetegian lapurreta egin eta leihotik ateratzen. Aurre ere egin zien, baina lapurrek ihes egin zuten. Hala ere, grabatu zituen irudiak funtsezkoak izan dira ikerketa burutu eta lapurretaren ustezko egileak, aita-semeak, atxilotzeko.
Gizon bat hil da Berriobeitiko rokodromo batean, lan-istripuz
51 urteko gizona altuera handitik erori da instalazio horietan lanean ari zela.
Egoera bere onera itzuli da N-1 errepidean Andoainen, Irunerako noranzkoan, istripu baten eta auto-ilara luzeen ondoren
10:00 inguruan istripua izan da kamioi baten, autobus baten eta hiru autoren artean, eta, zauriturik izan ez bada ere, errepidea erabat itxi behar izan dute eta auto-ilara luzeak sortu dira, 6 kilometrorainokoak.
Etxebarri erretegia, Macarfi gidako 'Top of the Tops' zerrendan
Gainera, Azurmendi eta Molino de Urdaniz Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako jatetxe onenak izendatu dituzte. Gainera, urteko bigarren irekiera onenaren aitortza eman diote Itzuli jatetxeari.
Mancisidor: "Erakundearen hizkuntza politikak orain arteko estandar altuei eutsiko die"
"Hori da orain arte izan dudan konpromiso irmoa, eta aurrerantzean ere horri eustea espero dut", nabarmendu du Mikel Mancisidor Ararteko berriak, Eider Hurtadok Radio Euskadin egindako lehen elkarrizketan.
Albiste izango dira: Kopako ospakizunak Gasteizen, lau urteko gerra Ukrainan eta O23ko agirien desklasifikazioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Kosner Baskoniaren ospakizunak, zuzenean, EITBn
Kopako txapeldunari Andre Maria Zuriaren plazan egingo zaion harrera zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en, ETB2n eta ETB On plataforman, 18:45etik aurrera.