TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Auto-ilara luzeak Leioako errepidean, Bilborako noranzkoan, ibilgailu batek istripua izan duelako

Auto batek istripua izan du eta auto-ilara luzeak sortu dira Leioako errepidean, Bilborako noranzkoan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ibilgailu batek istripua izan du eta auto-ilara luzeak sortzen ari da Leioako errepidean, Bilborako noranzkoan. Istripua eragin nabarmena izaten ari da trafikoan, eta pilaketak ohikoak baino handiagoak dira.

Ilarak pilatzen ari dira lehen orduetatik, eta Bizkaiko hiriburu inguruko trafikoa oztopatzen ari dira, metropoli inguruan jende gehien dabilen bideetako batean.

Oraingoz, ez dute xehetasun gehiagorik eman inplikatutako ibilgailuaren egoerari buruz, ezta zaurituei buruz ere.

Leioa Trafiko Istripuak Trafikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X