Bi zalegoek indarrak eman dizkiete euren taldeei Sevillarako txartela berenganatzeko

Aficionados de la Real Sociedad esperan la llegada del autobús de su equipo
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gaurkoa derby bat baino zerbait gehiago da, jokoan baitago Kopako finalerako txartela. Bi taldeetako zalegoak horren jakitun dira, eta harrera beroa egin diete jokalariei estadiora iritsi direnean.

